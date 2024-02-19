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【煽動顛覆】支聯會顛覆案審期料70天　鄒幸彤擬申其中1名法官避席

社會 20:06 2024/02/19

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鄒幸彤擬申請其中1名法官避席處理支聯會顛覆案。資料圖片

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》 ，案件今(19日)於高等法院進行案件管理聆訊，由國安法3名指定法官處理。法官李運騰表示，預計案件審訊需時約70天，待4月24日第2次案件管理聆訊時再作決定。另外，鄒幸彤指其中1名主審法官黎婉姫，早前曾處理有關支聯會上訴案件，曾閱讀警方調查支聯會的才料。法官李運騰表示若申請其中1名法官避席，須正式作申請，要求鄒於1個月內呈交書面陳詞，列出申請理據。

3名被告為香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（64歲）、律師何俊仁（70歲）和大律師鄒幸彤（36歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

案件今由3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫處理。法官李運騰表示，預計審訊需時約70天，強調本案將優先處理，惟目前尚未落實審訊日期，冀下一次案件管理聆訊時能訂出審期，並訂於4月24日作第2次案件管理聆訊。

法官李運騰今向各方作出部份指示，包括控方須向各被告交代控罪詳情，鄒及控方須於11月初前呈交專家報告中英文版後，法官明言相信11月前亦不能開審，至於能否於今年開審，仍有待考慮。

沒有代表律師的鄒表示，擬申請以視像形式傳召專家證人等共5至6人作供。鄒另指出，觀察到主審法官黎婉姫早前曾處理涉及支聯會的上訴聆訊，當中曾閱讀警方初步調查支聯會之材料，擔憂主審或不妥當。法官李運騰表示，若鄒申請其中1名法官避席，須作正式申請，要求鄒於1個月內呈交書面理據，另須交代擬傳召證人之身份及不能到庭作供原因。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：林育慧

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