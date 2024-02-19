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《中年好聲音2》147萬觀眾收看登收視榜首　《本尊就位》《狀王之王》成績未有突破

娛樂 19:01 2024/02/19

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《中年好聲音2》

翡翠台上周（12日至18日）收視出爐，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，歌唱真人騷《中年好聲音2》跨平台直播收視最高22.6點（147萬觀眾），登上周收視榜首，亦是自去年10月中旬以來最高收視一集。

節目踏入第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場》，10強爭奪戰展開，昨晚（2月18日）出場的選手全線獲得80分以上成績。最終古淖文獲全晚最高的93分，暫時跌入危險區的分別有85分的陳俞霏及82分的鄭梓浩。

HOME即是識丨安德尊宋芝齡打情罵俏　森美指二人：根本天生一對

《中年好聲音2》

《東張西望》最高收視20.9點

此外，上周一至五晚各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視20.9點（136萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19點（123萬觀眾）。

由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧主演《本尊就位》最高收視17.5點（114萬觀眾）；王浩信、姚子羚主演《狀王之王》最高收視15.4點（100萬觀眾）。

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《HOME即是識》最高收視13.5點

至於由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的全新問答遊戲節目《HOME即是識》最高收視13.5點（88萬觀眾）；全新綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》最高收視12.8點（83萬觀眾）。

周六晚《亞洲超星團》最高收視14.3點（93萬觀眾），《中年好聲音2》最高收視22.6點（147萬觀眾），飲食節目《去到邊食到邊》最高收視16.2點（105萬觀眾）。

《HOME即是識》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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