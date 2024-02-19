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【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法

政治 22:03 2024/02/19

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葉劉淑儀(左2)出席外國記者協會（FCC）的午餐研討會。(葉劉淑儀fb圖片)

外國記者協會（FCC）今日舉行有關《基本法》23條立法的午餐研討會，歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳在台下發問表示，對立法建議有重大關注（significant concern）並已向特區政府表達，包括對新增「境外干預罪」中，涵蓋配合境外勢力影響中央或特區政府「制訂或執行政策或措施」等的定義廣泛。

行政會議召集人葉劉淑儀認為，若傳媒與外國政府或外國政黨談及香港事務，只要不涉散布虛假信息或採用欺詐手法，相信不會違法，政府可加強解釋境外干預和所涉不當行為的性質。她又指，英國、澳洲和新加坡等國家近年也新增相關罪行。

午餐研討會由外國記者協會主席Lee Williamson主持，嘉賓包括葉劉淑儀、香港大學法律學院副院長楊艾文和香港記者協會主席陳朗昇。陳朗昇引述記協會員問卷調查指，初步結果顯示，9成受訪會員認為23條立法對新聞工作有很大影響，約75%受訪者認為對新聞自由只有負面影響。他指，傳媒憂慮第23條影響報導工作，例如何謂竊取或泄露國家機密。

葉劉淑儀指出，諮詢文件列出了七項「國家秘密」，但是觸犯相關罪行門檻極高。她指，首先是該項資料並不是一般官方資料，而是要屬於這七大範疇，假如一些官方資料已曝光，那麼該資料已機密，轉載也不涉及「明知故犯」、有意圖地去泄密，「最後還有一個問題：泄露該資料是否會危害國家安全？門檻是極高的。」她舉例，若有傳媒透露了《財政預算案》的某些內容，例如是否調節印花稅等等，只能算是一般官方資料，即使透露了也不會危害國家安全，故此並不是「國家秘密」。

葉劉：法例上難界定軟對抗  難以執法

最近官員有提及的軟對抗，葉劉淑儀指，軟對抗並非羅列於諮詢文件的一種罪行。她認同楊教授所說，諮詢文件內提及軟對抗只是對社會形勢的某種形容，而非定之為刑事罪行。她認為，法例上難以界定何謂軟對抗，也難以執法。

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責任編輯：區綽彥

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