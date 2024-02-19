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【美斯失場】美斯微博拍片再解話　重申在港肌肉發炎到日本後已好轉

社會 21:40 2024/02/19

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美斯向中國球迷說「大大的擁抱，保重，ciao！」。(「梅西LeoMessi10」微博)

阿根廷「球王」美斯國際邁阿密球隊訪港表演賽齋坐風波，美斯今日(19日)再於微博帳號「梅西LeoMessi10」發布一條2分多鐘的影片解話，回應來香港未上場事件。

美斯在微博表示，想通過影片澄清事實，「如球迷們所知，我永遠想要參加每一場比賽，永遠嚮往球場，我聽到有人說我因為政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的，如果真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國，從職業生涯伊始，我就與中國有著非常緊密和特別的緣分，在這裏的採訪、比賽和活動，讓我留下美好回憶，作為球員，我也為巴塞隆拿足球球會和國家隊在這裏多次參賽。」

美斯微博短片重申肌肉發炎，對中國球迷抱特別感情：

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美斯重申在港時身體的確不適，已嘗試訓練但真的無法上場參賽，「我已盡自己所能，也參加了訓練結束後與孩子們的足球互動課，但我真的無法上場參賽。」「正如我在新聞發佈會上所說，真實的情況是，我有內收肌炎症，在沙特的第一場友誼賽賽前就感覺到了，所以沒能參基比賽，在第二場（在沙特的）比賽中，我嘗試上場比賽了一會兒，但情況變得更糟，然後在（香港比賽）的前一天我嘗試上場訓練，為所有來觀看訓練的球迷們作出努力，我已盡自己所能，也參加了訓練結束與孩子們的足球互動課，但我真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」

「幾天後，傷處感覺稍好點，這也是為什麼我在日本上場了一會兒，為接下來很快開始的聯賽，我希望能恢復一些狀態，（在發佈會上）我已經說過這一切了，但我認為在所有這些不實的消息面前，現在重新講這些很重要，一如既往的，我想向中國的所有球迷送上最好的祝福，我一直對你們抱有特別的感情，並將繼續如此，希望不久我們能再見，大大的擁抱，保重，ciao！」

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