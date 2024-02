【美斯失場】美斯微博拍片再解話　重申在港肌肉發炎到日本後已好轉 (有片)

阿根廷球王美斯本月初缺陣國際邁阿密對港隊的表演賽,引來香港及中國的球迷強烈不滿。美斯今日(19日)再於微博帳號「梅西LeoMessi10」發布一條2分多鐘的影片解話,回應在香港未上場事件。

美斯在微博表示,想通過影片澄清事實,「如球迷們所知,我永遠想要參加每一場比賽,永遠嚮往球場,我聽到有人說我因為政治原因或許多其他原因不想參賽,但這些都不是真的,如果真是這樣我甚至不會去日本,或者像之前那樣多次訪問中國,從職業生涯伊始,我就與中國有著非常緊密和特別的緣分,在這裏的採訪、比賽和活動,讓我留下美好回憶,作為球員,我也為巴塞隆拿足球球會和國家隊在這裏多次參賽。」

美斯微博短片重申肌肉發炎,對中國球迷抱特別感情:

