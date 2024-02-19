【唱好香港】港台與印尼國家廣播電台合製節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」　3月播出

▲ 廣播處長張國財(左2)和印尼國家廣播電台總裁 Hendrasmo(右2)共同簽署合作備忘錄。(港台供圖)

香港電台與印尼國家廣播電台今日(19日)在印尼雅加達簽署合作備忘錄，兩台將聯合製作全新節目「Hello Jakarta!Hello Hong Kong!」，於兩地播放。港台指，節目將於三月份新設的印尼語廣播時段播出，冀服務在港印尼社羣，節目讓兩地互通最新消息，並設有聽眾互動環節，加強兩地印尼人的聯繫，促進民心互通。

簽署儀式在印尼國家廣播電台總部舉行，由廣播處長張國財和印尼國家廣播電台總裁 Hendrasmo共同簽署。張國財在簽署備忘錄儀式致辭時指，港台希望透過節目「HelloJakarta!Hello Hong Kong!」加深兩地人民了解之外，也可以用印尼語向印尼人民介紹在香港的盛事，例如 3 月在香港舉行的巴塞爾藝術展和 4 月的香港國際七人欖球賽。兩台亦將加強新聞採訪協作，並深化人才與技術交流。

港台代表團拜訪了印尼國家電視台，探討加強合作。會面期間，廣播處長介紹了港台近期的電視製作，包括「領遊香港」、「師傅來了」、「老店情未了」、「盛事傳城」、「非凡香港」、與證券及期貨事務監察委員會合作的「證義搜查線」、與投資推廣署合作的「HK - Business Made Easy」等。張國財亦設宴招待 16 名印尼年青學者、企業家及商業管理人員，介紹香港的最新發展，並商討合作製作多媒體節目，以加深兩地了解。

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責任編輯：區綽彥