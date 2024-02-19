  • 23°C
香港時間 : 2024219日 (週一) 23:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【唱好香港】港台與印尼國家廣播電台合製節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」　3月播出

政治 22:32 2024/02/19

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

廣播處長張國財(左2)和印尼國家廣播電台總裁 Hendrasmo(右2)共同簽署合作備忘錄。(港台供圖)

香港電台與印尼國家廣播電台今日(19日)在印尼雅加達簽署合作備忘錄，兩台將聯合製作全新節目「Hello Jakarta!Hello Hong Kong!」，於兩地播放。港台指，節目將於三月份新設的印尼語廣播時段播出，冀服務在港印尼社羣，節目讓兩地互通最新消息，並設有聽眾互動環節，加強兩地印尼人的聯繫，促進民心互通。

簽署儀式在印尼國家廣播電台總部舉行，由廣播處長張國財和印尼國家廣播電台總裁 Hendrasmo共同簽署。張國財在簽署備忘錄儀式致辭時指，港台希望透過節目「HelloJakarta!Hello Hong Kong!」加深兩地人民了解之外，也可以用印尼語向印尼人民介紹在香港的盛事，例如 3 月在香港舉行的巴塞爾藝術展和 4 月的香港國際七人欖球賽。兩台亦將加強新聞採訪協作，並深化人才與技術交流。

港台代表團拜訪了印尼國家電視台，探討加強合作。會面期間，廣播處長介紹了港台近期的電視製作，包括「領遊香港」、「師傅來了」、「老店情未了」、「盛事傳城」、「非凡香港」、與證券及期貨事務監察委員會合作的「證義搜查線」、與投資推廣署合作的「HK - Business Made Easy」等。張國財亦設宴招待 16 名印尼年青學者、企業家及商業管理人員，介紹香港的最新發展，並商討合作製作多媒體節目，以加深兩地了解。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
今日 16:12
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
【全國兩會】經民聯倡建大灣區自貿合作區　設「負面清單」拆粵港澳貨貿壁壘
今日 17:52
【全國兩會】經民聯倡建大灣區自貿合作區　設「負面清單」拆粵港澳貨貿壁壘
【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
今日 22:03
【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法

你可能感興趣

【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
今日 16:12
【財案2024】中總促提振營商與投資信心　盼撤樓市「辣招」再減股票印花稅　
【全國兩會】經民聯倡建大灣區自貿合作區　設「負面清單」拆粵港澳貨貿壁壘
今日 17:52
【全國兩會】經民聯倡建大灣區自貿合作區　設「負面清單」拆粵港澳貨貿壁壘
【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
今日 22:03
【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
廣播處 投資推廣署 雅加達 印尼 香港電台 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道