【本地製造】頂好大光麵公布茶餐廳名單　零售點獨欠連鎖超市

▲ 現時約2成茶餐廳採用頂好大光麵。（頂好大光麵facebook）

近日在電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪，表示早於60年代出只有麵餅的「光麵」，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，不過90年代開始，被內地生產的即食麵搶攻市場，至今只得2成茶餐廳採用。節目播出後引起網上熱議，不少網民聲言支持頂好大光麵，而頂好大光麵今午亦在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。

不少人去茶餐廳點即食麵，例如常餐的沙嗲牛肉公仔麵或撈丁。不過其實茶餐廳多年來一直用內地製的即食麵。節目中訪問到「頂好大光麵」本地生產商金源食品負責人吳怡，他表示其父親早在60年代已推出只供食肆及茶餐廳等採用的麵餅，即沒有獨立包裝及調味粉的「光麵」，有分大個裝的「大光麵」及較小的「細光麵」。

他憶述，70年代本港近8成茶餐廳都採用大光麵，但到90年代不少茶餐廳改用內地製的即食麵，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。

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不少網民在「頂好大光麵」的社交平台留言，表示不持本地生產的大光麵，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「要支持使用香港製作產品餐廳」；更有餐廳即時表示想採購使用。

「頂好大光麵」今午在Facebook公布使用「大光麵」的港島區茶餐廳名單，包括西營盤、灣仔、鰂魚涌、杏花邨、筲箕灣等地區，近20間茶餐廳，寫道：「經營茶餐廳不容易，仍然會選用和支持香港製造的麵，希望你們都支持他們。」

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另外又公布約10間港島區有售大光麵的地點，包括灣仔、西灣河、鰂魚涌、北角，「大光麵不設零售，頂好光身麵=家用版大光麵，每袋有6個麵」。不過零售點不多，一般連鎖超市無售，其中筲箕灣家興超市有售。

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網民就熱烈留言，希望頂好大光麵盡快公布其餘公布在九龍及新界各區的茶餐廳及零售點，最好執靚個銷售地圖，方便食客查看。有網民指，麵底很重要，雖然自用沒有調味包較麻煩，不過值得一試，更建議出獨立包裝反攻海外市場。

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責任編輯：吳雋妍