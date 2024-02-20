【醫療券】7間醫療機構以「策略採購」形式挑選 　醫衞局：非採購無需招標

▲ （朱永倫攝）

政府昨日（20日）公布大灣區醫療券計劃，新增5間醫療機構及兩間牙科診所，分別位於深圳、中山、南沙、以及東莞等地。

7間醫療機構當中，愛康健牙科醫院屬選委界立法會議員林順潮的希瑪醫療持有；而深圳和睦家醫院則由前財政司司長梁錦松「打骰」。

外界關注政府揀選醫療機構時，未有透過招標形式是否公平。醫務衞生局發言人晚上稱，香港推行的醫療券計劃本身並不是一個採購服務，一向都是公開讓合資格醫療專業加入計劃，並不需要招標。目的是透過醫療券，讓長者選用合心的私營醫療服務，而非政府直接購買服務，

發言人指，在大灣區找試點擴大醫療券覆蓋範圍，主要考慮點是質素保證和長者的便利，所以我們策略性地通盤考慮了地點的佈局、內地質素認證、監管機構意見等。

發言人續指，有嚴謹的調研工作，包括衞生署市場調查、廣東省衞生健康委的推薦和意見，我們亦實地進行視察，並在考慮八大因素後才選定試點。目標就是整個計劃能做到「服務可用、質量可靠、風險可控、責任可究。」

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責任編輯：陳展棋