  • 25°C
香港時間 : 2024220日 (週二) 11:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】大埔翠屏花園31歲女墮樓亡　疑感情問題不快

社會 09:46 2024/02/20

分享：

分享：

熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

大埔發生墮樓案。（資料圖片）

大埔有屋苑發生懷疑墮樓案，一名31歲女子死亡，據悉女事主出現感情問題，感到不開心。

事發於昨日（19日）傍晚，大埔翠屏花園有住戶報案稱，一名女子懷疑由高處墮下，倒臥平台位置。

警員接報趕至，女事主陷入昏迷，隨即送到那打素醫院治理，其後證實死亡。初步調查相信女事主姓高、31歲、是女住戶，由上址單位墮下，現場沒檢獲遺書，有待檢驗死因。

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳卓峰

相關文章

【唱好香港】港台與印尼國家廣播電台合製節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」　3月播出
22:32 2024/02/19
【唱好香港】港台與印尼國家廣播電台合製節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」　3月播出
【醫療券】7間醫療機構以「策略採購」形式挑選 　醫衞局：非採購無需招標
今日 07:00
【醫療券】7間醫療機構以「策略採購」形式挑選 　醫衞局：非採購無需招標
【本地製造】頂好大光麵公布茶餐廳名單　零售點獨欠連鎖超市
22:42 2024/02/19
【本地製造】頂好大光麵公布茶餐廳名單　零售點獨欠連鎖超市

你可能感興趣

【唱好香港】港台與印尼國家廣播電台合製節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」　3月播出
22:32 2024/02/19
【唱好香港】港台與印尼國家廣播電台合製節目「Hello Jakarta！Hello Hong Kong！」　3月播出
【醫療券】7間醫療機構以「策略採購」形式挑選 　醫衞局：非採購無需招標
今日 07:00
【醫療券】7間醫療機構以「策略採購」形式挑選 　醫衞局：非採購無需招標
【本地製造】頂好大光麵公布茶餐廳名單　零售點獨欠連鎖超市
22:42 2024/02/19
【本地製造】頂好大光麵公布茶餐廳名單　零售點獨欠連鎖超市
公立醫院 網絡熱話 翠屏花園 社會福利 大埔 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
洪卓立頹爆放負︱立立瘋狂失眠食安眠藥都無效　Ken：人又開始焦慮
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道
飛來橫禍︱10歲男童遭煙花插入後腦爆炸亡 家人悲痛網上緝兇：還我公道