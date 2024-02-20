【珍惜生命】大埔翠屏花園31歲女墮樓亡　疑感情問題不快

▲ 大埔發生墮樓案。（資料圖片）

大埔有屋苑發生懷疑墮樓案，一名31歲女子死亡，據悉女事主出現感情問題，感到不開心。

事發於昨日（19日）傍晚，大埔翠屏花園有住戶報案稱，一名女子懷疑由高處墮下，倒臥平台位置。

警員接報趕至，女事主陷入昏迷，隨即送到那打素醫院治理，其後證實死亡。初步調查相信女事主姓高、31歲、是女住戶，由上址單位墮下，現場沒檢獲遺書，有待檢驗死因。

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記者：吳卓峰