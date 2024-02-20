爺孫戀丨Chris涉嫌逾期居留千日被扣查　李龍基心繫未婚妻爆喊：一定撐佢

▲ 李龍基心繫未婚妻爆喊。

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）是非接二連三，昨日被揭涉嫌逾期居留，遭入境處扣留調查，今日（2月20日）於沙田裁判法院提堂。

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心疼未婚妻被捕

正於廣州工作的李龍基就未婚妻被捕一事回應媒體，原來基哥找來律師謝偉俊幫忙Chris，直言擔心對方會因而入獄。

李龍基續說要待明天才可回港，他表示完全不知道Chirs逾期居留，基哥表示2020年爆發疫情時，由於出入境受到限制，Chris為了照顧他而留港，並聲言未婚妻是以「優才計劃」留港。

心繫未婚妻的李龍基更一度哽咽，強調一定會支持Chris，更承諾會娶對方。

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李龍基：我愛佢就足夠

李龍基跟年輕37載的王青霞愛得高調，惟自今年初開始，Chris就連環被爆黑歷史，傳出使用假學歷、冒認星二代、網上徵婚後借錢不還，又被指將淘貨當成自己的畫作等。

而Chris亦曾一一澄清，甚至表示會採取法律行動。

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至於李龍基一直力撐Chris，早前接受胡楓的訪問，他首先在片中表示：「只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」

修哥問及近日成為全城討論話題有何感受，李龍基回答：「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」

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