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鄭中基演唱會丨古天樂當尾場嘉賓分享「生意經」　與鄭中基合作多套電影成好友

娛樂 11:26 2024/02/20

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古天樂與鄭中基好好朋友。

鄭中基（Ronald）一連6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》，昨晚（2月19日）尾場邀得古天樂當嘉賓，令全場觀眾十分驚喜。

鄭中基演唱會丨MIRROR副隊長AK自薦做嘉賓　粉絲當場求婚Ronald送福祝賀

因《家有囍事》認識

Ronald接受傳媒訪問指二人因合作《家有囍事》認識，而成為好友全因他不停說話引古仔笑，二人因此變成好友。

Ronald又讚古仔很尊重自己的工作，會做足功課，並指以對方的身份地位，大可不用做甚麼，但他見到工作人員拿東西很辛苦時，仍會出手幫忙。

古仔指以前在TVB拍戲的時候，看見別人拿得辛苦，一個女人都要幫手，在這行生活已經變成一個慣性。

鄭中基一連6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024》。

古仔教路賺錢？

另外，Ronald自言自己今次做老闆，很大壓力導致失眠，就算做足功夫仍會發台瘟，於是向古仔請教意見。

古仔表示自己在投資演唱會上欠心得，叫他好好利用有限時間，並教他怎樣賺錢︰「你有個檔期開6場，你本人唔跳舞，咪開埋日場，就可以日夜都繽紛，《日夜繽紛2024鄭中基演唱會》！大家都有得繽紛！」更為他設計時間表，可以加開彩排場次收錢，場面搞笑。最後眾人一同合唱《男朋友》。

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電影合作多多

Ronald與古仔在電影上合作無數，包括《家有囍事2009》﹑《花田囍事2010》﹑《八星抱喜》﹑《最強囍事》以及《六福喜事》等，二人在喜劇上擦出不少火花，令觀眾笑爆嘴！

難怪今次古仔那麼畀面做Ronald尾場嘉賓，兩個真的老友鬼鬼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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