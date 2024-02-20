爺孫戀丨王青霞Chris當日介入基哥婚姻　 風流李龍基偷食致離婚

▲ 李龍基對未婚妻王青霞（Chris）不離不棄！

73歲李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」向來備受關注，相當情深的基哥無懼Chris接二連三的是非，依然不離不棄力撐到底，又表示完全不知道Chirs逾期居留，更承諾會娶對方！

今日（2月20日），Chris涉於2019年申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，被控為取得入境證而作出虚假陳述、使用虛假文書及違反逗留條件等6罪，還押至4月16日再訊。

基哥、Chris愛得高調，但原來Chris昔日曾介入基哥的第2段婚姻，甘心為基哥而背上「小三」之名！

爺孫戀丨Chris涉嫌逾期居留千日被扣查 李龍基心繫未婚妻爆喊：一定撐佢

基哥地下鐵碰著她

在去年，基哥接受傳媒訪問時指與Chris在10年前於灣仔站對望，Chris當時誤以為基哥是她認識的朋友，後來就發現認錯人。

在數個月後，Chris來港時致電基哥，表示自己患感冒，基哥就帶她到養和醫院看醫生。當基哥被問到何會跟Chris在地鐵站相交換電話，他就未有回應。

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基哥背妻偷食

基哥在2019年與Chris拍拖、2020年2月被拍得在鬧市逛街，但原來當時仍與其第二任妻子在一起。而基哥當時指自己與Chris只是朋友關係，並指太太看到新聞後不太高興。

基哥的第二任妻子在2020年3月臨盆前小產，當時基哥與Chris也有來往，並對太太小產一事不欲多提。

基哥坦言自己向前妻坦白自己移情別戀，指對方是與他是和平分開。

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