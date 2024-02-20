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【逾期居留】涉虛報學歷逾期留港被控6罪　李龍基未婚妻還押4.16再訊

社會 11:04 2024/02/20

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

被告今由事務律師江迪智代表。（陳曉欣攝）

7旬藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞，涉於2019年申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，被控為取得入境證而作出虚假陳述、使用虛假文書及違反逗留條件等6罪，今（20日）於沙田裁判法院提堂。裁判官拒絕被告保釋申請，還押至4月16日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見，2月28日再處理保釋覆核。

被告王青霞（36歲），今被解往法院應訊，王在犯人欄戴黑色口罩及束馬尾，神情略為憔悴。王由謝偉俊律師行的事務律師江迪智代表。李龍基未有到庭旁聽，據了解李目前在外地工作，稍後將返港。

王被控為取得入境證而作出虚假陳述罪、使用虛假文書罪、管有虛假文書罪、2項違反逗留條件罪及向入境事務主任作出虛假申述共6罪。

控方表示已準備好答辯，反對被告保釋。辯方申請押後案件，以索取文件及提供法律意見，有保釋申請。裁判官聽畢雙方陳詞拒絕讓被告保釋，案件押後至4月16日再訊，辯方將在2月28日作保釋覆核。

控罪指，被告在2019年10月23日或該日前在香港，在申請入境證時訛稱在萊頓大學獲頒工程學碩士學位；並於上述日子使用3份名為WANG QING XIA的Pacific States Aviation的畢業證書的副本，意圖誘使入境事務主任接受該虛假文書。

首項違反逗留條件罪指，被告原獲准逗留至2020年2月9日，但在2023年3月26日仍留在港。

次罪指被告原獲准逗留至2023年4月24日，但在2024年2月17日仍留在港，被告另被控於同日在香港管有3份看似由Pacific States Aviation發出名為WANG QING XIA的的畢業證書的副本。

被告另被控於2023年3月26日，在離境時向入境事務主任訛稱自己在同年3月26日的前幾天從內地經港珠澳大橋管制站入境香港。

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記者：陳曉欣

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