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婆媳關係︱與新抱勢不兩立「有她無我」 港婦不滿兒子帶妻兒出遊發侍應脾氣

家事百科 11:13 2024/02/20

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港婦與和媳婦勢不兩立，兒子只能二選一。

兩位婆婆並排而坐，一個快樂，一個不快樂，顯而易見。

快樂的那位泰然自若，嘴角漾着微笑。不快樂的那位蹙起眉頭，臉頰火燙，隨時會發飆罵人的模樣。果然甫坐下就嘀咕投訴茶不夠熱、湯太鹹、菜太淡，沒有一樣東西迎合她的脾胃。其實，真正不合她脾胃的是家人，尤其是那位不懂禮貌、不諳人情世故的媳婦。她已經毫不掩飾地告知兒子，她和媳婦勢不兩立，兒子只能二選一，日後任何家庭聚會，兒子都毋須帶她出席了。

這個星期，兒子和媳婦帶同三歲孫兒旅遊日本去了。想到他們在外頭快活如神仙的情景，她就怒火中燒，氣炸了！「喂，伙計！碟乾炒牛河等咗一世都未嚟，取消啦！」她馬虎找人當出氣袋的那副德性，真不敢恭維。

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快樂的那位婆婆一直保持優雅的笑容，任由她的朋友發洩情緒消消氣，她是絕不會說不適當的話火上澆油刺激她的。

快樂婆婆善解人意，她有三個孫，能完全掌握他們三個不同的喜好，誰喜歡吃甚麼、不喜歡哪個科目、最愛哪個偶像等等都難不了她，孫兒們都會主動親近她，跟她傾訴呢！就連媳婦跟兒子起齟齬，她都能幫理不幫親，替媳婦主持公道，所以深得媳婦信任和敬重，大家情如母女。充滿愛的家庭，人人都快樂。

快樂與不快樂，其實取決於個人素養。習慣自我中心，時常忖量着自己得的太少，為人冥頑不靈，得理不饒人，蛻變成人見人怕的怪物了，怎會快樂？

我認識的快樂人，都是心地善良、熱心助人的一等一好人呢！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 婆媳關係

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