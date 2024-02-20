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航空軼事︱搭飛機突感頭皮痕癢竟是天降蛆蟲 空姐拆解航班上蛆蟲來源

休閒消費 11:23 2024/02/20

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《中國機長》劇照

我有一位朋友乘搭飛機，永遠挑靠窗的座位，原來她某次坐在靠通道的座位，有乘客打開在她頭頂上方的儲物箱拉出行李時，不慎令其他行李跌落，令她肩膊受傷要送院治理。自此她斬腳趾避沙蟲，寧可在飛機上減少飲水不上廁所，也不坐靠通道的座位。

如果你如我一樣永遠選坐靠通道的座位，請多「抬頭望天花」。

童學園
校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

一班從阿姆斯特丹飛往底特律的航班上，起飛後，一名經濟艙的女乘客發現自己的頭忽然有點痕癢，於是撥弄頭髮抓癢，感覺有些東西在她的手指間蠕動，她打開手一看，竟看到好幾條活生生的蛆蟲，嚇得她瘋狂尖叫逃離座位。這時候，在她附近的乘客驚見一大堆蛆蟲，正從頭頂上方的的儲物箱中從天而降，跌在座位和地上，不停扭來扭去。乘客慌忙逃命，機艙瞬間秩序大亂，最後航機被迫返航。為何機艙會出現大量蛆蟲？原來行李箱中有手提行李內裝滿魚，可能食物保存欠佳，包裝又不理想，結果食物變壞腐爛長滿蛆蟲，蟲子跌落在毫無戒心的乘客身上，令大家嚇破膽。

「這件行李全是蟲，怎麼可能通過安檢？」「為何有人會帶着一大袋魚上飛機？」

許多乘客都會帶食物上機。有人會帶沙律、水果、燻魚、腐乳、鹹菜及各種自家製果醬及醬汁，我甚至見過有婆婆帶幾條大鹹魚上機。食物外表可以完好，但內裏是否有蟲，則可能要蟲子們合力「破門而出」，大家才知驚。

有次一位父親乘客在登機閘口託運一輛嬰兒車，女地勤同事接過後，正準備摺合它，幾隻小強（蟑螂）忽然從座墊下爬出來，嚇得她失聲痛哭，最後由男地勤把嬰兒車消毒後放進膠袋密封託運。

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