猝死危機｜八旬母跟團旅遊睡夢中猝死 家屬斥長途跋涉所致怒告旅行社索賠

内地四川有一名老婦早前在2個女兒的陪同下，跟團前往山東旅遊。但遊玩一天後，老婦在隔天清晨被發現無法喚醒，不幸離世。家屬認為，旅行社長途跋涉的行程設計是造成老婦離世的主因，遂向旅行社提告並索賠15萬元人民幣（下同，約16.3萬元港幣）。

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綜合内媒報道，四川一對50多歲的譚姓姐妹，在2022年5月22日，帶其年過八旬的母親劉婦參加旅行團前往山東旅遊。未料，在24日清晨5點30分，譚姓姐妹收到同住旅客的電話，稱劉婦無法喚醒，當醫護人員趕到現場後確認她已經死亡。

事後，譚姓姐妹認為該旅行社的行程安排不妥當，長途跋涉的情形導致劉婦體力難以承受，是造成其死亡的主因。於是譚姓姐妹將該旅行社告上法院，並要求賠償醫療費、死亡賠償金、50%喪葬費及2萬元精神損害賠償金，共計約15萬元人民幣。

經當地一審法院法官調閱旅行社的行程內容後，認為旅行社安排的行程不存在長途跋涉等不適合老年人身體狀況的情形；而當劉婦入住酒店時也無任何異狀，其死因為心因性猝死，完全是因自身疾病於睡夢中不幸離世，被發現時已不具備搶救的客觀條件，無法苛求旅行社履行救助義務。

最終法院認定此案屬於意外，判定旅行社無需承擔賠償責任。一審判決後，譚姓姐妹不服判決結果提出上訴。目前，二審法院已作出判決，仍維持原判。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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