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精神健康︱17歲少女墮軌慘死　生前患抑鬱症需服藥　曾被父親辱罵「最難聽的話」

都市病 17:00 2024/02/20

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17歲少女墮軌慘死，生前患抑鬱症需服藥，曾被父親辱罵「最難聽的話」。

悲劇！台灣高雄一名17歲女高中生身患抑鬱症，一直服藥治療；惟日前選擇墜軌輕生慘死。有網民發現死者生前最後發佈的一則帖文透露受到父親責駡，她坦言是「世界上最難聽的話」，疑因此受精神打擊，壓倒「最後一棵稻草」。

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據台媒報道，高雄一名17歲江姓女高中生患有抑鬱症，本月16日在家人陪同求醫後失聯，父母大驚下報警；同日晚上9點46分，台鐵發生一宗乘客墮軌事故，死者當場被列車撞飛，肢體破碎慘死。鐵路警察封鎖現場採證時發現一張學生證，發現正是早間報案失聯的女高中生。

患抑鬱症最後帖文曝父親責駡

事後，有網民在Facebook群組「爆廢公社二館」爆料，指墜軌自殺的女學生發佈的最後一則限時動態帖文表示，她被父親狠狠責駡。父親斥責：

「你花我的錢吃這個破藥有甚麼用？這樣就會好是不是？講難聽點就是你自己的問題……心情不好是不是，我也被你搞得心情不好啊，你要我怎麼做你才滿意，是不是要把我氣死你才爽？」

死者坦言:「那是你們沒聽過的，世界上最難聽的話」。又指父親還一直罵粗口：

「你以為全世界都要順著你嗎？都是你自己造成的，你以為有這種病很了不起嗎？生你這個賠錢貨，我真的很可憐一個人過得夠辛苦了，還要帶著你。」

同時，她又發佈了數張在月台的照片，沒過多久就發生墮軌事故。

對此憾事，死者校方表示，已第一時間對家屬表達關心、協助處理後事；將會對死者同班的其他學生進行輔導。

心情不佳對於抑鬱症？醫生拆解差異及評測方法

經歷挫折或不愉快經歷，難免影響心情。有些人認為抑鬱症只是「想法太悲觀」，只要改變想法便可改善病情。精神科專科醫生鄧萬豪曾接受訪問表示，心情不佳這種情緒，於普通人身上亦非常普遍，但與抑鬱症相比，在「時間」及「程度」方面仍有明顯分別：

  • 時間方面：一般心情不佳只會持續1至3日，甚少會如同抑鬱症般，持續2至3星期以上。
  • 程度方面：抑鬱症患者對身邊所有事情，都會感到低落、哀傷；而心情不佳，則只會對自己所面對的壓力及難題出現負面情緒，對其他事情相對未必有太大反應。

假如懷疑自己患上抑鬱症，鄧醫生建議大家可於網上進行簡單問卷評估，評測自己是否存有抑鬱可能性，如有任何懷疑亦可及時向醫生求助。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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1. 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。

2. 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。

3. 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足。

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

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身邊人切忌對患者作出批判 

如果抑鬱症持續惡化，甚至出現自殺傾向，身進人應如何幫助患者走出陰霾？鄧醫生強調，陪伴患者走過治療過程，便是身邊人可以做的、最重要的事。

當患者表示難受，例如透露輕生念頭時，身邊人切勿對患者作出任何的批判，不要責怪他們的想法。反而要了解患者為何會出現這些想法，例如生活不如意、工作困難、生活開支、朋輩關係等；先了解患者遇到的難題，並多加聆聽及傾訴，協助他們解決問題。鄧醫生指：

「身邊人所給予的關懷，很多時可幫助患者走出自殺陰霾。」

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