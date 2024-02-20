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再見‧枕邊人丨馬德鐘情義兩難忠奸難辨 　黃智雯張曦雯容貌拼湊海報零違和

娛樂 21:01 2024/02/20

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《再見‧枕邊人》

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等參演TVB劇《再見‧枕邊人》，講資深記者顧晴天（黃智雯飾）因一次意外掉下山崖兼離奇流落印尼。

顧晴天昏迷長達6年半後醒來，不但身處異地，更失去所有記憶。及後，在好心港人律師金長勝（羅天宇飾）的幫助下返回香港，並展開「尋找顧晴天」之旅。

《再見‧枕邊人》

另邊廂，晴天老公楊萬森（馬德鐘飾），經過約7年的尋覓及守候終決定放棄，香港法例亦有指一個人失蹤7年後，其家屬可申請該人在法律上死亡，就在萬森決定與多年來對自己不離不棄的紅顏知己朱善美（張曦雯飾）結為夫婦、重新開始之際，晴天卻碰巧在二人的大婚之日重現萬森眼前。

面對全心全意愛自己的新歡、及曾經有過不少愉快回憶的「失憶」舊愛，萬森陷入最大兩難。

《再見‧枕邊人》

劇情反轉再反轉

《再見‧枕邊人》最大賣點，是首集甫開始觀眾已能完全代入主角晴天的視角，與晴天同步了解身邊每一個人，並以剝洋蔥式手法逐步邁向真相。

變相觀眾將會與失憶的晴天一樣，即使看到去劇集中段，依然未能分清誰是好人、誰是壞人，更甚的是，就連自己過去是否好人，也因沒有了記憶而不能作出肯定答案，絕對細思極恐。

除所有角色都忠奸難辨，事件真相亦然，皆因劇集採用了「隱瞞式說故事」手法交代劇情，每集都刻意收起某些重要線索、並留待之後劇情才逐步揭出來，令觀眾收看時有「反轉再反轉」的驚喜。

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觀乎劇組在今日（2月20日）發布的官方宣傳海報設計相當特別，先說馬德鐘的角色海報，兩邊面除了一邊是彩色、一邊是黑白外，彩色那邊面的神情相當深藏不露、黑白那邊面除了露出饒有深意的奸笑外，還明顯佈滿不少裂痕，配以宣傳語句：「愛惜或是掩飾」，為楊萬森這個角色增添不少神秘色彩。

至於女主角的主題海報則更特別，細心留意的話，左邊黑白裂痕臉其實是張曦雯飾演的朱善心，右邊彩色迷惘臉則是黃智雯飾演的顧晴天；令人驚喜的是，雖然是將黃智雯及張曦雯的臉拼合在一起，但卻出奇地「零違和」。

《再見‧枕邊人》

黃智雯稱感覺奇妙

對於概念海報，黃智雯（Mandy）亦大叫amazing：「其實我第一次睇呢個海報嘅時候，我都覺得好神奇嘅，因為冇諗過原來我同Kelly個樣合拼埋都幾似，我自己都諗咗幾秒，要睇番啲髮型先分到，我覺得成件事好amazing！我覺得呢個海報設計同劇情幾夾，就好似楊萬森周旋喺我同Kelly中間咁。」

Mandy又透露，晴天與張曦雯飾演的朱善美有不少相似地方：「我哋都係工作狂、好熱愛工作，失憶前嘅晴天其實都係好aggressive、係非常之有明確目標嘅女人嚟。」

她更大讚劇集具追看性：「一開出故事就係顧晴天失憶咗7年後、再次返嚟見到佢丈夫同埋仔仔，到底7年前嘅意外真相係點呢？楊萬森或者身邊嘅人好似係好人又好似唔係好人咁，未到最後1秒都唔知道個真相係點，我覺得係好有追看性。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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再見·枕邊人 張曦雯 黃智雯 馬德鐘 電視劇 TVB

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