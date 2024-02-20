網絡熱話︱港女遊日iPhone 15疑遭順手牽羊　回港驚見定位日出康城發文求助結局反轉

▲ 港女遊日iPhone 15疑遭順手牽羊，回港驚見定位日出康城，發文求歸還結局反轉。

外遊時最怕遺失財物。近日有港女於情人節（14日）在日本北海道購物期間，不慎將iPhone遺留在收銀台上，並被一名女子取走。回港後，她追蹤到手機定位在將軍澳日出康城，於是在網上發文求助，呼籲對方盡快歸還手機。有關帖文獲網民分享到多個群組，最終有外傭在康城的公園拾獲手機，並透過僱主聯絡事主取回。

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該名女事主於Facebook發文，指上周三（14日）在日本北海道「白之戀人」工廠的商店購物，付款時不慎將iPhone 15 Pro Max遺留在收銀台上，翻查店內的閉路電視後，發現手機疑被一名排在她身後、與小朋友同行的女子取走，對方用自己的手機蓋住事主的手機，然後放進袋中。

事主透露已在日本報警，回港後使用手機定位追蹤功能，發現失物竟在日出康城9A期3A座，於是在網上發文求助。她表示，女子順手牽羊的過程已被錄影，加上對方使用電子支付，可追查到記錄，呼籲她盡快歸還手機。

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帖文引起網民關注，不少人都直斥賊人的行為可恥，「影衰哂香港人」、「啲人要受懲罰」、「仲學人生仔教細路」、「希望你可以早日取回手機」，亦有網民將帖文分享到其他群組，希望賊人主動歸還手機。

事主昨日（19日）更新帖文，指收到網民聯絡，其工人姐姐在康城的公園拾到手機，最終確認正是事主的失物，遂相約取回。她感謝網民熱心幫忙分享，以及工人姐姐路不拾遺，「無諗過喺北海道唔見嘅電話，竟然可以喺香港搵返」。

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責任編輯：王明芳