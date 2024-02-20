情場失意︱失戀男情人節前夕被女飛　心情低落買彩票喜中大獎780萬

▲ 失戀男被女友拋棄，不過賭場得意，贏得大獎！

【六合彩/失戀/兩性關係/分手/中獎/彩票】俗語有話情場失意，賭場得意!美國失戀男就因為被女友拋棄，心情低落的他走入便利店買了一張彩票，豈料中了大獎，獲得100萬美元(約780萬港元)，他開心到忘記上班，即時走出失戀傷痛，重拾開心人生。

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綜合外媒報道，這名失戀男獲得幸運之神眷顧，在與女友分手後的第3天，正值是情人節，看見別人一雙一對，他就落寞地走進便利店買下一張彩票，怎料獲得了100萬美元(約780萬港元)大獎，他自己都嚇了一跳。

失戀男指出，他的生活因為這筆財富而起了驚天動地的轉變，甚至忘記了去上班，不過他沒有將喜訊告訴身邊人，

我沒有特別的人來分享我的好消息，因為我的女朋友在我買下中獎彩票的前3天就和我分手了。你可以說我的愛情運不好，但沒關係，因為現在我中了大獎。

當地彩券官員透露，伊利諾伊州今年售出780多萬張彩票，開出超過1.9億美金（約14.82億港元）的獎金。

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責任編輯:王明芳