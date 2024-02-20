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絕世好爸丨陳錦鴻近況曝光消瘦添滄桑感　暖爸照顧愛兒淡出幕前

娛樂 12:41 2024/02/20

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

陳錦鴻近況曝光。

現年57歲的陳錦鴻當年為TVB力捧小生之一，為專心照料患自閉症的兒子，陳錦鴻曾一度淡出娛圈，直至2019年復出參演ViuTV劇集《婚內情》兼北上吸金。

最強父母丨杜雯惠陳錦鴻從容面對測驗14分　發掘自閉兒鋼琴天份成演奏級生

近日陳錦鴻出席許紹雄太太龍嬿的生日派對，從網上的照片所見，同場還有佘詩曼、歐陽震華、韓馬利及杜燕歌等人。

企正C位的陳錦鴻老態盡現，消瘦不少的他眼角出現皺紋，臉色偏黃，相比年長的歐陽震華更蒼老。

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面色蠟黃曾傳患病

去年9月，網民分享一張陳錦鴻跟羅嘉良的合照，兩人自1999年合作《創世紀》後再度合體，由於撈家拍攝《家族榮耀之繼承者》，故網民揣測陳錦鴻是否客串一角。

近年陳錦鴻主力於內地出席商演活動，2019年他於廣州置業，計劃將來跟妻兒到內地定居。

2020年，網上流傳一段陳錦鴻的短片，由於樣子憔悴兼消瘦，網友擔心陳錦鴻是否生病，不過太太杜雯惠已代為澄清陳錦鴻受訪時也中氣十足，打破患病傳言。

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【廿四孝爸爸】陳錦鴻廣州買近千呎大屋讚生活舒適　請北京老師教15歲自閉兒普通話

擁鋼琴演奏級佳積

另外陳錦鴻為一名絕世好爸，兒子陳駕樺於4歲時發現患有自閉症，為此陳錦鴻不再續約TVB，專注照顧愛兒。

在雙親悉心教導下，兒子駕樺不但曾考獲全班第一、全級第二的佳績，近年更愛上學習鋼琴，現已學至鋼琴演奏級程度，經常與其他同學夾Band演出。

另外，陳錦鴻早前帶兒子到上海一間學校表演，當中駕樺彈唱一首自創英文歌曲，獲得不少掌聲。除了赴上海演出，陳錦鴻也經常帶兒子出席不同活動，讓他探索更多事物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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