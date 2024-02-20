黃奕晨騷與父親吃團年飯照片　夏雨近況曝光白髮蒼蒼精神好

由60年代從影至今的夏雨，近年已淡出幕前過着半退休生活，享受人生，又不時周圍旅遊與好友聚會。

近照曝光

近日，夏雨兒子黃奕晨（Dixon）在社交網分享新年時的多張照片，其中一張相更見他與爸爸夏雨和媽媽馬慧玲吃食團年飯。

相中可見，夏雨滿頭白髮，顯得十分蒼老，不過非常精神，一家人齊齊開心合照。

【移居外地】苗僑偉加拿大享受悠閒生活 與夏雨齊飲茶被影迷野生捕獲

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

60年代入行

夏雨60年代已加入影壇，曾在麗的呼聲做播音員，他於70年代加入TVB，1979年他於武俠劇《名劍風流》擔任男主角俞佩玉，亦多次於《民間傳奇》飾演反派角色，包括演活陳世美拋棄糟糠的角色。由於年少氣盛及脾氣暴躁，故有花名叫「青筋現」。

之後，夏雨因不滿轉型中生，所以到台灣發展3年。

憑《家好月圓》封視帝

口齒伶俐的夏雨曾於1970年代《歡樂今宵》趣劇《阿煩正傳》內飾演「阿煩」。因他說話速度極快兼咬字清晰，周邊演員無人能及，「阿煩」成為《歡樂今宵》經典。

在2000年，夏雨從溫哥華回流返港後重返TVB，於2008年憑《溏心風暴之家好月圓》「Jo鮑」一角，在萬千星輝頒獎典禮獲得最佳男主角獎項。

▲ 《溏心風暴之家好月圓》

夏雨至2012年5月約滿TVB，曾簽約香港電視參演《歲月樓情》，可惜該台不獲牌照未能開台。

回復自由身的夏雨，在2014年監製及主演電影《ATM提款機》，於2015年出任新加坡mm2影視娛樂旗下子公司mm2影視娛樂製作行政總監。

最新影片推介：丘靜雯專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5