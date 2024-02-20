高價禮金︱男家付不出31萬禮金娶妻　另1家出高價搶婚結局出乎意料

▲ 江西一對男女計劃結婚，但女家索28.8萬人民幣禮金，男方無法支付望下調禮金，怎料另一家出高價打動女家，最終這場婚姻以「價高者得」的方式完場。

男女雙方結婚，必定要商議禮金數目，不過正所謂「講錢傷感情」，禮金談不妥而爭吵的情況經常出現，但被其他人乘機而入，搶走新娘真是連後悔也來不及。江西一對男女計劃結婚，但女方家庭要求28.8萬人民幣（約31.5萬港元）禮金，連同其他支出，一共要花費近50萬人民幣（約54.6萬港元）才可把女方「接過門」。男方家庭無法支付高額禮金，望女家能降低金額，誰不知中途殺出一個「程咬金」，開價38.8萬人民幣（約42.4萬港元）禮金，最終這場婚姻以「價高者得」的方式完場。婚後「價高者」也坦白當初是向其他親友借錢，才得以開高價格，而最初的男方至今依然單身。

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男方付不出28.8萬禮金 另一家出高價「截胡」

日前，一名武漢大學社會學院博士生於網上發文交代這則猶如電視劇情節的故事，他的1位江西表親在農村長大，2021年初因相親結識1位女子，兩人互生好感，打算結婚，但女方家庭卻要求28.8萬人民幣（約31.5萬港元）。男家連同禮金和各項支出，預計定親要支付近50萬人民幣（約54.6萬港元），可惜男家最多只能出40萬人民幣，因而希望與女家商量下調禮金金額，怎料女家突然被告知有人願意出38.8萬人民幣（約42.4萬港元）的禮金，因此便和另一家談成婚禮，以致最初的男方結婚計劃落空。

價高者坦白禮金真相

事實上，開出高價的一家，其經濟條件與博士生表親差不多，面對著高額的禮金，該家人選擇向親友借錢解決禮金問題。這對新人婚後一同出城打工，現育有一子，丈夫也向妻子坦白，道出實情，妻子並無因此而生氣，更願意拿出部分禮金幫助還款，兩人感情和睦。

博士生表親錯失結婚機會後，至今仍未能結婚，得知價高家庭是各親友借錢後，更是後悔，直言：

早知道當初就借錢，現在結婚這麼困難，先結婚比什麼都重要！

江西10男爭1女現象常見 「價高者得」婚姻惹「娶妻不找江西女」言論

博士生又指，江西彩禮金額出名高，尤其是農村，出現38.8萬人民幣的情況並不罕見，加上男女雙方是透過相親而結婚，本身的感情基礎已不多，向男方索取高額禮金，只為避免日後出現問題，而且農村男多女少的情況嚴重，1名女生就有10多名男生競爭，加上女家又有禮金越多，女兒越被看重的思想，因此才會有「價高者得」的婚姻。雖然這筆錢到最後通常會由妻子帶回男方家庭，或用於新家支出，但並不是每一戶都能一下子拿出大批銖錢，因此一度出現「娶妻不找江西女」的言論。

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責任編輯：王明芳