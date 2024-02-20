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IVE工程高級文憑與業界緊密合作  助畢業生投身專業

特約 15:00 2024/02/20

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每當提及「起樓」，一般人會想到建築設計及結構工程，但一幢大廈只有「外皮」並不足夠，更需要「內涵」支撐，而屋宇裝備就是一幢大廈的靈魂，令大廈活起來。IVE畢業生曾家煒（Myra）對建築工程充滿好奇，中學畢業後由IVE基礎課程文憑開始打穩地基，再一步步升讀IVE工程高級文憑、再銜接學士學位，逐步邁向屋宇裝備工程師的理想專業。


IVE / HKDI / HKIIT / ICI 提供約100項高級文憑課程，涵蓋7大專業學科，全屬政府資助。 2月29日或之前報名，合資格同學有機會於3月底獲有條件取錄！
課程資訊及報名詳情：www.ive.edu.hk/study 
查詢：(電話) 2897 6111 / (WhatsApp) 2836 1888
 

曾家煒  Myra 
金門建築有限公司助理屋宇裝備工程師
THEi高科院屋宇設備工程(榮譽)工學士
IVE屋宇裝備工程學高級文憑畢業生
IVE基礎課程文憑 - 工程畢業生

愛上為大樓建立「內涵」 屋宇裝備成專業

Myra表示中學畢業後自己也曾猶豫修讀攝影、設計等課程，但始終不是自己專長，擔心未能好好發展，在迷茫中家人給了她建議：「從事工程的家人鼓勵我可以向前景理想的工程行業進發。由於我中學時修讀文科，又不太精通數理，於是戰戰兢兢地由IVE基礎課程文憑開始。過程比我想像中順利，一年時間除了令我對工程行業建立了基本認識，更加強了自信。」抱著成為工程師的願望，Myra打好基礎後，繼續拾級而上升讀高級文憑，並選擇了專攻屋宇裝備工程，她分享：「大眾對工程的認知可能局限於建築、結構工程等，對屋宇裝備工程不甚了解，但其實從踏進一幢大廈開始，由升降機、冷氣、照明到供水系統以至充電的插頭，這全都是屋宇裝備的範疇，它的重要性就好像人的內涵一樣，令大廈有了靈魂，能真正活起來。」Myra在課程中找到工程的樂趣，亦體會到自己角色的重要性，畢業後繼續一條龍銜接VTC機構成員香港高等教育科技學院(THEi高科院)三年級學士學位，以兩年時間完成課程，一畢業就加入跨國建築公司成為助理工程師，負責於行內俗稱「冷電」的規劃，涉獵到冷氣與電器的專業範疇，她說：「其實冷、電系統會互相影響，從IVE高級文憑時已有機會接觸相關方面的知識，令我打好穩固基礎。」

IVE高級文憑畢業後，Myra(右)繼續一條龍銜接VTC機構成員香港高等教育科技學院(THEi高科院) 三年級學士學位，以兩年時間完成課程。

從理論到實踐  應用所學累積實戰經驗

Myra回想在IVE時學習到的專業知識及實習經驗，令她現時工作更容易上手，她說：「公司的同事來自不同背景，自己在IVE讀書時累積了不少職場實習經驗，提升軟技巧如溝通能力。我曾獲安排到一間環保顧問公司實習，接觸到環保與綠色建築相關的工程項目，並更深入了解相關法例，啟發我現時工作上會更多從環保角度出發，例如在設計水管外牆鋪排時會考慮環境友善及綠色方案。」Myra更分享在學期間，她已可以接觸到各類與業界相關的軟件，如BIM、3D建模等軟件，全面掌握工程專業知識及實務基礎，增加專業優勢。 

與業界緊密合作  提早裝備自己 

除了於課堂學習專業知識，IVE亦與業界緊密合作，為學生提供不同的發展平台。Myra指出，「還記得當時有不少講座及工作坊，邀請業內人士及工程師學會人員跟我們互動交流、分享心得，從中獲得更多專業知識和意見，而IVE的老師亦是來自業界，他們豐富的經驗令我更了解行業的最新發展。」Myra亦很感激於IVE遇上業界著名的老師，這位良師令Myra發掘到自己的興趣並建立自信心，「我最初在冷氣專業上能力較弱，老師為我設計了一系列相關的題目，一步步引導我找出不同解決方法，並從中發現問題不會只有一個方法處理，啟發我靈活解難，這些技巧亦有助我可解決現時職場上的問題。」對於未來有志投身工程界的DSE同學，Myra寄語要發掘自己的興趣，「如果能找到自己的興趣，就像我一樣，即使沒有理科底子，但興趣驅使我更加努力學習，文科生一樣可以成為工程師！」

IVE酒店及旅遊學科高級文憑多元學習  擴闊國際視野

IVE/HKDI/HKIIT/ICI高級文憑課程著重理論及實踐，為同學提供多元學習體驗，累積實戰經驗。IVE/ICI酒店及旅遊學科與本地大型及不同的海外夥伴合作，包括香港海洋公園、法國波爾多葡萄酒學校、廸拜阿聯酋酒店學院等，為學生提供多元化的學習體驗及實習，讓同學在學時已能了解行業真實運作。同學亦有機會參與不同的境外交流、比賽等，於實踐中掌握專業技巧。  

IVE酒店及旅遊同學參加了VTC與瑰麗酒店集團合作的「環球實習計劃」，可以遠赴阿布扎比瑰麗酒店進行實習，放眼世界。

(特約)

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