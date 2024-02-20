整容︱馬天佑公開整容前樣貌　新歌《受傷》記錄尋找自我過程

▲ 馬天佑推出新歌《受傷》。

去年底剛完成首次個人騷和發行首張黑膠唱片的馬天佑（Mayao）早前 突然刪掉所有IG貼文，現時只有新歌《受傷》的相關帖文。

原來Mayao曾因為缺乏自信而整容。他在讀書時期經已「發歌手夢」，但當時自覺外貌未夠出眾，以為只有整容才能助他實現夢想。

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馬天佑因整容而經常被人誤解

及後，Mayao發現整容只為他帶來表面的自信，更因而經常被人誤解，亦間中被人以言語攻擊。

在2019年，他決定清拆之前植入的鼻和下巴假體，面對真正的自己。

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不後悔整容

通過兩次大手術後，Mayao逐漸領悟到建立自信不應該單靠外表。他並不後悔當初進行整容的決定，還相信每個階段的選擇都使他成長。

現在，他已不再用外貌來定義自己的價值，亦更加熱愛現在的自己。

▲ 馬天佑推出新歌《受傷》。

推出新歌《受傷》

在新歌《受傷》中，Mayao記錄了尋找自我的過程，更學會了感謝自己的堅強，以赤裸和真誠的態度去面對自己的脆弱。

從這些經歷中，他發現到真正的美麗並不只局限於外表，而是源於內心的成長和接受自己的獨特性。

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