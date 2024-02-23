食用安全丨17歲女誤飲汽車防凍液中毒命危 醫生靠1物起死回生

高濃度白酒原來可以救命！安徽省一名17歲女生於2月10日大年初一時，不慎誤飲了汽車防凍液，致嚴重中毒。慶幸女生送院後，醫生透過鼻飼的方式，先後往她胃內注入5斤高濃度白酒，以作解毒，成功將女患者性命救回。

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綜合內地傳媒報導，事發於2月10日大年初一，安徽省阜南縣一名17歲女生誤飲了一枝用塑膠樽裝載的液體，後來才發現是300毫升的汽車防凍液。很快，她便感覺腹痛和頭痛，症狀持續加重，看人亦出現重影。其家人家人發現後，立即將她送到當地醫院。

由於女生送到醫院時，已經陷入昏迷，於是醫生馬上為她進行檢查，發現其身體內乳酸達到26mmol/L，病情極為危急。期間女事主亦一度出現呼吸衰竭、休克、多器官功能損傷，命懸一線。

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據阜陽市人民醫院急診科副主任醫生蔡曉培表示，防凍液的主要成分是乙二醇，無色、透明、粘稠，但有甜味，進入人體後，會迅速轉化為極具毒性的物質草酸，對人體造成嚴重危害。由於之前亦曾有這方面的救治經驗，蔡曉培於是用高濃度白酒作處方，再用血液凈化等方式清除乙二醇和乳酸。由於女患者當時處於昏迷狀態，她遂通過鼻飼的方式，往她胃內注入5斤高濃度白酒，對抗解毒。

阜陽市人民醫院急診科主任楊一紅表示，小娟能夠成功救治，得力於該院急診科中毒亞專業擁有一支理論過硬、經驗豐富的救治隊伍，在遇到疑難和危重中毒患者時，能夠給出準確的診斷和及時的治療。醫生提醒，防凍液一定要盛在專門的容器裡，置於安全的地方，尤其不要讓兒童接觸到，一旦誤服應立即催吐，並盡快前往醫院救治，切不可大意，以免造成嚴重後果。

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責任編輯：羅嘉欣