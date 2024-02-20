電眼美人｜李美鳳一家四口近照罕有曝光　龍鳳胎盡得真傳大女攻讀牙醫學博士

▲ 「電眼美人」李美鳳一家四口近照罕有曝光，一對龍鳳胎子女遺傳了高顏值靚樣，更是大學高材氐，其中大女正攻讀牙醫學博士。

有「電眼美人」之稱的1987年港姐亞軍李美鳳，於1996年與第二任丈夫、台灣航空界富商鄭翔中結婚後育有一對龍鳳胎，李美鳳從此息影專心相夫教子。近日李美鳳一家四口近照罕有曝光，可見現年60歲的李美鳳依然明艷照人，一對子女轉眼亦已25歲學有所成，更遺傳了媽媽高顏值！

最新影片推介：

李美鳳曾與林敏驄有過一段5年婚姻，兩人於1990年在加拿大秘婚，竟直到2008年林敏驄與陳伶俐離婚始被揭發。林敏驄與李美鳳其後曾在慈善活動上同場沒有尷尬，更有在後台合照，再見亦是朋友。

1996年4月，李美鳳改嫁台灣國茶實業太子爺兼復興航空監察人鄭翔中，當時前夫林敏驄更嘲諷她「釣到一條大龍躉」。李美鳳婚後息影兼移居台灣，不久懷上了一對龍鳳胎，產前她曾表示孖胎重到她要臥床一個月。其後她誕下龍鳳胎子女鄭寶兒（Nicole）和鄭忠福（Junior），兩人出生時間僅差1分鐘。李美鳳從此消失幕前，專心照顧家庭，低調生活，只間中返港出席品牌活動。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

近日李美鳳一幅一家四口全家福罕有曝光，照片中可見已「登六」的的她風采依然、高貴大方，雙眼仍充滿電力，身材也保養得相當好。一對龍鳳胎子女Nicole和Junior已經25歲長大成人，更遺傳了媽媽的良好基因，女兒長得甜美，兒子也一表人才。

▲ 李美鳳與台灣富商鄭翔中結婚後誕下一對龍鳳胎。（網上圖片）

李美鳳女兒留美讀牙醫學博士

李美鳳親力親為照顧一對子女，又閱讀大量育兒書學做好媽媽，並學習放下母親的架子，與子女以朋友方式相處。李美鳳用心教導有成果，如今Nicole和Junior同樣成為高材生，中學時兩人在台灣就讀台北美國學校（Taipei American School，TAS），之後齊齊到美國升學，Nicole入讀聖母大學（University of Notre Dame），被公認為美國頂尖大學之一，學生以天主教徒為主。有資料顯示Nicole是科學學士畢業，但亦有指她取得社會學及生物商學的學士學位。

Nicole曾到台灣、香港、新加坡的公司做實習生，先後做過香港一間燈光能源公司、化妝品牌Estée Lauder新加坡的市場策略人員，最後一年暑假她返回台灣，獲羅兵咸永道會計師事務所僱用。畢業後，Nicole留在美國發展做諮詢公司，2022年起，她到美國波士頓大學（Boston University）牙科學院攻讀牙醫學博士學位至今。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

李美鳳兒子讀動物科學碩士

至於弟弟Junior則升讀2024年QS世界大學排名百大學府普渡大學（Purdue University），就讀預獸醫研究，目前是該校的動物科學系碩士生。他在社交平台的介紹自己非常熱愛動物，喜歡做動物義工，讀大學前已在台北的獸醫診所做過兼職助理，大學時期也曾擔任台北市立動物園研究助理，目前仍有繼續參與相關研究工作。

Nicole和Junior又積極參與課外活動，同樣曬得一身古銅色肌膚。Nicole高中時曾當上足球隊及欖球隊長，並參與壘球和田徑。Junior在大學亦獲得不少獎項，包括領導才能的榮譽。此外，他又能講到中級程度日文。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲