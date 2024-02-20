食用安全︱家人北上買兔肉回港　母揭曾多次烹煮成家常菜　港女憶起湯中異物即反胃【附4大違禁入境肉類】

不明來歷的肉類可能帶有病毒，自行從境外帶回港即屬違法。一名港女無意中發現家人有進食兔肉的習慣，更曾讓她不知情下當成家常菜吃掉。她回想起過往吃飯期間曾發現奇怪骨頭，串聯起來才驚悉與食材有關，大呼反胃嘔心。

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驚悉家人吃兔肉感反胃

該名港女日前（18日）於網上討論區「Dcard」以「食咗阿媽煮嘅兔肉同馬肉」分享經歷，指偶爾發現原來家人有吃兔肉和馬肉的習慣，女事主立刻表示自己不會吃。豈料，母親竟自揭以往曾多次烹煮給予女兒吃，女事主得悉自己在不知情下進食兔肉後，頓時覺得震驚和嘔心，

「阿媽頭先突然同阿爸講聽日返深圳記得買兔肉，我即刻講：『我唔食』。跟住阿媽話已經煮過很多次，我都食過好多次。我當下即刻震驚，覺得好嘔心同埋擔心有病毒。」

滲「奇怪生物肉」烹煮家常菜 曾見奇怪骨頭

女事主反問母親為何不告訴她吃的是兔肉，母親對於吃兔肉一事習以為常，指女兒大驚小怪，「餐廳都會喺牛肉豬肉入面加兔肉，啲人係邊隻肉平就用邊隻，麥樂雞都會溝唔知咩肉落去」，向她解釋指平日已不知不覺吃了兔肉，沒有甚麼大不了。

女事主坦言接受不了吃兔肉，更何況是進食從內地買回來的，擔心不明來歷的肉類恐帶病毒。沒想到母親卻指『你以為真係咁勤力去驗咩，咪幾千隻先驗一隻』，更透露除了兔肉外，亦曾經烹煮馬肉給予家人食用。女事主此時才恍然大悟，回想起以往曾經看過湯裡面有奇怪骨頭，但當時不以為然便吃下，從來沒有想過居然是「奇怪生物肉」。

女兒不滿母親隱瞞 網民意見兩極

帖文下有網民留言，對於吃兔肉反應兩極。有網民覺得吃兔肉很平常，指外國很多食肆都有售含兔肉的餐點，甚至馬肉和鹿肉都很常見，指女事主「見識少就係到大驚小怪」，「唔理解點解接受到食豬肉、牛肉，但係接受唔到兔肉、馬肉」。女事主回應指「豬牛由係食到大，兔無食過，一時之間難以接受係好正常」。

亦有網民表示明白女事主的感受，同情女事主覺得被母親隱瞞食材的來源，且在家中吃到不常見的肉類覺得震驚。女事主亦回應留言表示同意，指母親控制慾很強，她從小到大只能夠屈服。她續指，從吃兔肉一事中不滿母親強詞奪理，堅持「吃兔肉無問題」的觀點再強迫她接受。

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4大違禁肉類

進食不明來歷的肉類不但會影響健康，有可能會觸犯法例。根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人士進口野味、肉類及家禽，必須預先獲得食物環境衞生署許可，不得輸入沒有衞生證明書或食環署官方證明書的肉類或家禽。違例者一經定罪， 可被罰款港幣50,000元及監禁6個月。 旅客如攜帶生野味、肉類、家禽及蛋類（全熟蛋除外），須在入境時向海關人員申報。以下綜合4種違禁肉類：

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碎肉，亦即由碎屑、切屑或其他在形狀或狀況方面不足以鑑定屬於屠體哪一部分的碎片（不論是否有骨塊）所組成的肉類。

附有除去胸膜或腹膜（豬隻衍生的肉類除外）的胸壁或腹壁的肉類，但在配製肉類時必須移去的部位除外。

淋巴腺已被取去的肉類（羊肉及羔羊肉除外），但在配製肉類時必須移去的腺則屬例外。

無頜下腺的動物頭顱。

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