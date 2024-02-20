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【東鐵綫閘門】港鐵料上半年多4個車站完成安裝　至年底累計9個

社會 13:26 2024/02/20

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東鐵綫自動月台閘門安裝工程進度簡介。（曾耀輝攝）

東鐵綫車站不時有人進入路軌，港鐵去年中起陸續在13個原有車站安裝自動月台閘門，其中話馬場及落馬洲站已完成安裝並投入服務，沙田、上水、大埔墟及大圍的工程亦預計會在上半年完成，粉嶺、火炭、太和及九龍塘；以及其餘車站，則會在本月起及第四季陸續安裝，預計年底共有9個車站完成安裝，整項工程料明年內完成。

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港鐵總經理機電工程建造梁志添表示，在東鐵綫安裝閘門具挑戰性，因大部分車站只能在晚間非行車時間的兩小時進行，同時東鐵綫車站歷史悠久，每個車站的地理條件都不一樣，但通過馬場及落馬洲站的經驗，團隊更加瞭解每個工序如何迅速應變，並適應安裝速度等，部分車站可以較原先計劃提早開始，認為目前進度理想。

港鐵舉例，安裝工程最困難地方是每個月台角度都有不一樣，如大圍站月台頭肌尾高度相差兩米，不能如「砌積木」般「擺落去就修螺絲」，安裝每道閘門時順月台波幅調整，否則閘門間將會碰撞，亦要確保新安裝的閘門與已安裝閘門是同一水平。

梁志添又稱，羅湖、大學及旺角東最遲開展工程是由於3個車站月台弧度較大，安裝工程難度也較複雜，故會藉之前車站的經驗，為車站作更詳細規劃及測試。

至於安裝閘門後有否減少墮軌意外，梁志添表示，沒有詳細研究，但感覺乘客有閘門的安裝之後車站使用更加暢順。

港鐵介紹，安裝自動閘門要分3次將約半噸重的閘門，包括左面滑動門、右面滑動門及中間玻璃圍欄，及部件搬運到裝嵌位置，將閘門底座精確地嵌入，並準繩地調整至預定位置，調整新安裝的閘門與相鄰的閘門、月合邊緣以及離地高度等，確保能保持一致，同時要接駁超過100條線纜，連接包括電力、訊號、控制等 12個主要系統。完成後亦要進行 5大測試，包括檢測閘門開關、障礙物偵測、訊號及乘客探測系統功能；以及確保當列車進出月合時的擺動幅度與閘門保持適當距離等。

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記者：黃小冰

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