春天湯水︱濕氣重小朋友易疲倦胃口差　專家推介3款袪濕湯水+睡前按摩健脾【附食譜】

▲ 濕氣重小朋友易疲倦胃口差，專家推介3款袪濕湯水，睡前按摩健脾。（iStock圖片）

【潮濕/袪濕湯水/春天湯水/湯水食譜/兒童健康】本港迎來回南天，天文台預測未來數日相對濕度高達100%。天氣潮濕，容易令人感到疲倦、食慾不振，有中醫師指出，小朋友長期濕氣重，有機會影響注意力、集中力，繼而令學習受影響。TOPick整合3款健脾袪濕湯水，以及4招睡前按摩法，有助改善濕氣重帶來的不適，家長不妨參考。

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增強體質對抗潮濕

湯水專家張佩芳（芳姐）曾分享一款鮮淮山芡實扁豆瘦肉湯，此湯有健脾益胃、補肺固腎、袪濕止瀉等功效，補而不膩，適合作為潮濕天氣的防疫保健湯水。而芡實有「水中人參」之稱，是嬰幼兒和老人滋養強壯食物，它能益腎固精、補脾止瀉，常食更可以減少痰涎發生。

鮮淮山芡實扁豆瘦肉湯

【材料】

鮮淮山 4兩

芡實 1兩

扁豆 1兩

紅棗 6粒

瘦肉 6兩

【製法】

1. 先將鮮淮山去皮，洗淨切段。

2. 把芡實、扁豆浸洗。

3. 紅棗去核。

4. 瘦肉切片後出水。

5. 全部材料用8碗水煮個半鐘，即可連湯料同食。

中醫推介袪濕湯水茶療

註冊中醫馬琦傑指出，小朋友長期濕氣重，會容易精神疲倦，影響專注力發展。濕氣困在體內，經過一段時間積聚，慢慢會演化成濕熱，令孩子胃口欠佳，阻礙吸收食物營養。他推介以下2款袪濕湯水，改善小朋友的不適症狀。

健脾袪濕湯

【材料】

乾淮山 5錢

生熟薏米 5錢

車前草 2錢

豬腱 半斤

【製法】

1. 豬腱先清洗後出水備用。

2. 其他材料洗淨後和豬腱放入水中。

3. 先大火將水煲滾。

4. 然後轉中小火，煲約1.5小時即可。

清濕熱茶飲

【材料】

淡竹葉 1錢

玉米鬚 1錢

【製法】

1. 水滾後、放入淡竹葉 、玉米鬚

2. 煲5分鐘即可

睡前按摩法

馬醫師亦建議，家長可為小朋友按摩有助健脾的穴位，減輕導致無胃口的濕重不適感。

正捏脊：由下至上沿背部脊柱，龜尾向大椎拿捏。

清補脾：來回推大拇指外側至赤白肉際處。

運八卦：順運八卦方向，掌中圍繞掌心内勞宮穴一周位置，反復推運。

推大四橫紋：用拇指端，來回推食指根至小指根。

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另外，馬醫師也建議家長可以幫小朋友浸腳祛濕，有助排走體內濕氣；或早上製紫淮山水飲用。平時要保持做30分鐘微流汗運動，可提高水液流動性改善「濕」體質。

以上內容獲張佩芳、註冊中醫師馬琦傑授權轉載。

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責任編輯：王明芳