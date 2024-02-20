春天湯水︱濕氣重小朋友易疲倦胃口差 專家推介3款袪濕湯水+睡前按摩健脾【附食譜】
【潮濕/袪濕湯水/春天湯水/湯水食譜/兒童健康】本港迎來回南天，天文台預測未來數日相對濕度高達100%。天氣潮濕，容易令人感到疲倦、食慾不振，有中醫師指出，小朋友長期濕氣重，有機會影響注意力、集中力，繼而令學習受影響。TOPick整合3款健脾袪濕湯水，以及4招睡前按摩法，有助改善濕氣重帶來的不適，家長不妨參考。
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增強體質對抗潮濕
湯水專家張佩芳（芳姐）曾分享一款鮮淮山芡實扁豆瘦肉湯，此湯有健脾益胃、補肺固腎、袪濕止瀉等功效，補而不膩，適合作為潮濕天氣的防疫保健湯水。而芡實有「水中人參」之稱，是嬰幼兒和老人滋養強壯食物，它能益腎固精、補脾止瀉，常食更可以減少痰涎發生。
鮮淮山芡實扁豆瘦肉湯
【材料】
- 鮮淮山 4兩
- 芡實 1兩
- 扁豆 1兩
- 紅棗 6粒
- 瘦肉 6兩
【製法】
1. 先將鮮淮山去皮，洗淨切段。
2. 把芡實、扁豆浸洗。
3. 紅棗去核。
4. 瘦肉切片後出水。
5. 全部材料用8碗水煮個半鐘，即可連湯料同食。
中醫推介袪濕湯水茶療
註冊中醫馬琦傑指出，小朋友長期濕氣重，會容易精神疲倦，影響專注力發展。濕氣困在體內，經過一段時間積聚，慢慢會演化成濕熱，令孩子胃口欠佳，阻礙吸收食物營養。他推介以下2款袪濕湯水，改善小朋友的不適症狀。
健脾袪濕湯
【材料】
- 乾淮山 5錢
- 生熟薏米 5錢
- 車前草 2錢
- 豬腱 半斤
【製法】
1. 豬腱先清洗後出水備用。
2. 其他材料洗淨後和豬腱放入水中。
3. 先大火將水煲滾。
4. 然後轉中小火，煲約1.5小時即可。
清濕熱茶飲
【材料】
- 淡竹葉 1錢
- 玉米鬚 1錢
【製法】
1. 水滾後、放入淡竹葉 、玉米鬚
2. 煲5分鐘即可
睡前按摩法
馬醫師亦建議，家長可為小朋友按摩有助健脾的穴位，減輕導致無胃口的濕重不適感。
正捏脊：由下至上沿背部脊柱，龜尾向大椎拿捏。
清補脾：來回推大拇指外側至赤白肉際處。
運八卦：順運八卦方向，掌中圍繞掌心内勞宮穴一周位置，反復推運。
推大四橫紋：用拇指端，來回推食指根至小指根。
另外，馬醫師也建議家長可以幫小朋友浸腳祛濕，有助排走體內濕氣；或早上製紫淮山水飲用。平時要保持做30分鐘微流汗運動，可提高水液流動性改善「濕」體質。
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責任編輯：王明芳