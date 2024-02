武打女星何佩珉生龍B　新手媽咪：多謝你揀我哋做爸爸媽媽

武打女演員何佩珉生龍B「升呢」做媽媽!在2019年與任職工程師的曾逸之結婚的何佩珉,在昨日(2月19日)在個人社交平台宣布成功卸貨誕龍B。

成為新手媽媽的何佩珉在社交平台上載BB的照片,並寫道:

Hello Aqua bb~ Welcome to the world 🥰

多謝你揀左(咗)我地(哋)做你爸爸媽媽~

見到你果刻原來會唔記得晒之前既(嘅)所有痛