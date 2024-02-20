武打女星何佩珉生龍B　新手媽咪：多謝你揀我哋做爸爸媽媽

▲ 何佩珉生龍B做媽媽。

武打女演員何佩珉生龍B「升呢」做媽媽！在2019年與任職工程師的曾逸之結婚的何佩珉，在昨日（2月19日）在個人社交平台宣布成功卸貨誕龍B。

成為新手媽媽的何佩珉在社交平台上載BB的照片，並寫道：

Hello Aqua bb~ Welcome to the world 🥰

多謝你揀左（咗）我地（哋）做你爸爸媽媽～

見到你果刻原來會唔記得晒之前既（嘅）所有痛

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參加《功夫新星》奪冠入行

何佩珉並用hashtag多謝丈夫在產房陪足她一日，當中仲有一個hashtag寫「好漫長嘅全餐」，估計是何佩珉本選擇順產最後變剖腹生B。而圈中人岑麗香、黃翠如、姚子羚等有留言恭賀。

現年32歲何佩珉在5歲時本來打算學芭蕾舞，卻機緣巧合下變成上功夫興趣班學習蔡李佛。她曾於香港全港公開國術群英會中獲得拳擊冠軍、短器械冠軍等獎項。於2011年，她參加TVB節目《功夫新星》並奪冠之後入行拍影視劇。

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