【控煙政策】有關注組反對再加煙草稅　強調減少吸煙人口才可有效控煙

▲ 關注組今日（20日）到政府總部向醫務衞生局及財政司司長辦公室代表人員交意見書 。（長遠煙草政策關注組提供）

新一份財政預算案公布在即，近日吸煙與健康委員會倡議政府再一次增加煙草稅，以達到世衛「煙稅要佔零售價75%」建議。有關注組對此表示反對，強調自去年2月政府宣布上調煙草稅後，非法私煙情況失控，且有關世衛建議只是普遍建議，非針對香港或某個地區的建議，強調「減少吸煙人口」才能有效地控煙，不應為了盲目追趕「世衛建議」，而本末倒置，將煙民推向黑市私煙市場，拖累整體控煙成效。關注組今日（20日）到政府總部向醫務衞生局及財政司司長辦公室代表人員交意見書 。

政府統計處每兩年一次的有關香港居民吸煙情況的「主題性住戶統計調查」發表在即，屆時將會有按調查所得的最新吸煙率，加上醫務衛生局早前進行的「控煙策略公眾諮詢」也將在未來數個月有結果，關注組認為現階段府應在財政預算案中凍結煙草稅，待相關數字及諮詢結果出爐，再評估去年加煙稅的成效，並參考公眾意見後優化策略，制訂全面的長遠控煙策略。

為蒐集煙民對「增加煙稅」及「私煙問題」的意見，關注組過去一星期在各區放置了8個「煙頭投票箱」，獲得近千個回覆。絕大多數煙民表示「政府再一次加煙稅，『唔會』對他們戒煙有幫助」。另外，有約7成煙民表示「近期係香港『有』見過賣得平過$50一包的香煙」。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，這次的「投票結果」正好反駁「增加煙草稅有效提高煙民的戒煙意欲」的說法，又重申非法私煙開始普及化，不宜推行任何會助長黑市買賣的政策措施。

盧啟律指出，「煙稅佔比高」的地區，吸煙率不一定低，兩者之間無直接關係，而且「煙稅要佔零售價75%」只是世衞的普遍建議，並非針對香港或某個地區的建議，亦沒有顧及當地的實際情況，不能被視為金科玉律，各地政府更不宜盲目追求。最重要的是，世衞這項「煙稅要佔零售價75%」的建議有些附帶條件要跟從，其中包括實施高煙稅的政府，與鄰近經濟體系的煙稅政策上必須有所協調，否則會有「跨地域非法走私」問題。

自去年再大幅增加31%煙草稅，目前本港香煙每包（每包20支計）零售價香煙零售價已高達近80元，和內地（$25）、澳門（$50）、東南亞等鄰近地區之間已差距甚遠。如果跟隨有關團體建議，將本港的煙稅增至接近每包100元，售價將會提高至120至130元，將會是內地香煙價格的5至6倍。

長遠煙草政策關注組成員徐緣指，內地與香港跨境運輸及人流頻密，加上北上消費熱潮，毫無疑問加稅會加劇非法走私問題，所以「煙稅75%佔比」措施，根本不宜套用在香港，不應盲目追求。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5