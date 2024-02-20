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月經失調｜小產後確診多囊卵巢　女子經痛跌出完整內膜　同路人一原因籲盡早求醫

都市病 08:00 2024/02/20

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女性經期狀況或與健康息息相關。台灣一名女子素來月經不規律，去年小產後確診患上多囊卵巢症，需服食避孕藥治療。近日她月經來潮卻出現嚴重經痛，上廁所時更發現下體跌出一塊手掌大小的子宮內膜。有網民見狀大驚，指自己過去曾遇上同樣情況，入院求醫揭患子宮內膜癌，勸事主應盡早求醫。

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事主近日於網上討論區「Dcard」以「超級完整的子宮內膜」為題分享經歷，指自己去年8月小產後不久曾進行抽血檢查，最終確診患有多囊性卵巢症，疑因受精卵品質較差才導致小產，目前正服食事前避孕藥進行治療。

上月25日，事主吃完第一盒避孕藥後月經來潮，晚上睡覺前卻出現嚴重經痛，上廁所時更跌出一塊血塊：

「一開始以為是血塊，灌水（沖洗）之後才發現是子宮內膜」

據事主所提供的相片顯示，跌出的子宮內膜足有手掌般大，猶如一塊切片的肉塊，乍然望見頗為嚇人。事主坦言自己第一次見到完整脫落的子宮內膜，因此頗受驚嚇，故將事件上傳到討論區以作分享。

點擊圖片放大

網民分享經驗籲盡早求醫

不少網民對事主經歷感到好奇，惟一名網民卻緊張追問事主血塊跌落後是否出現大量出血，稱自己於去年9月亦同樣於月經期間跌出手掌大血塊，之後一個小時內不斷出血，到院進行切片檢查後驚揭患上子宮內膜癌。幸而發現時間尚早且治療及時，術後病情樂觀，因此力勸事主不要忽視健康訊號：

「正常如果掉落血塊，大概拇指大小都還算可以接受。超過拇指血塊大小，加上有大量出血（一小時內要換超過2至3塊衛生棉）就是警訊，即便在出血的過程，也是要去看醫生喔！」

事主回應指，當日是吃完一盒避孕藥後的第四天，下午小便時發現尿液中有少量出血，之後晚上便跌出血塊，出血量亦慢慢增多。她目前已前往婦產科求醫，醫生經超聲波檢查後表示子宮內並無異樣，但卻未有給予確切答案，之後將會到大型醫院覆診，屆時再向醫生查詢。

月經異常3大徵狀

出現經痛或經期不規律，有可能是出現月經失調問題。婦產科專科醫生黃潔華接受訪問時指出，月經周期泛指「經期第一日」直至 「下次經期來潮首日」之間的日數，正常周期為3至5周之間。

想了解自己是否出現月經異常，除了計算月經周期外，亦可以根據3大方面，大概判斷月經是否出現異常：

點擊圖片放大
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月經失調患者，可能會出現月經過量，從而誘發貧血問題，嚴重貧血者恐增加心臟負荷、減低身體免疫力，並增加隨時昏厥的風險；另有部分患有月經失調的女性，亦可能患有多囊卵巢。

黃醫生強調，長期經期不至，可能會增加患上子宮癌風險，而且常見的婦科癌症，例如子宮頸癌、子宮癌等，其主要病症並非腹痛，反而是不正常出血，因此只要出現輕微月經異常問題，便應及時求醫。

拆解經痛2大成因

不少女性經期亦會面臨經痛問題，部分女性經痛嚴重，需要服食止痛藥鎮痛。黃醫生解釋，經痛分為「原發性經痛」及「繼發性經痛」兩大類，兩者處理方法截然不同：

原發性經痛：

  • 患者子宮健康，惟體內前列腺素分泌過量，影響子宮過度收縮，導致經痛出現。
  • 解決方法：減少食用精製加工食物、高纖低脂飲食皆可減少經痛；藥物紓緩方面，則以止痛藥及避孕藥為主。

繼發性經痛：

  • 患者盤腔出現病症，例如子宮內膜移位。
  • 解決方法：需要對症下藥，進行手術或服食荷爾蒙藥。

經痛亂食止痛藥恐傷內臟？ 

坊間不少說法指，經常服食止痛藥恐令腎臟受損。黃醫生表示，市面上常見止痛藥分兩種，一種為撲熱息痛，假如服用過量，恐致肝膽臟及腎臟受損；另一種為非類固醇消炎藥，有可能會引致腸胃不適、胃出血，甚至胃潰瘍，但兩者只要遵從醫囑服用止痛藥，一般不會出現大問題。

假如懷疑自己出現月經異常，她建議患者可求醫問診，進行客觀檢查，例如子宮頸抹片、盆腔超聲波或抽血測試，檢查是否存在貧血或荷爾蒙問題。

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