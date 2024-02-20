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香港小姐｜「東張女神」鄧凱文戰鬥格慶生 　 Eris唔錫身上位有望【多圖】

娛樂 16:37 2024/02/20

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港姐鄧凱文成新一代東張女神。

擁有豐滿上圍的鄧凱文（Eris）現年24歲，曾參選《2023香港小姐競選》，在選美中落選的她獲TVB「睇中」，現擔任《東張西望》外景主持，成為新一代「東張女神」。

2月18日生日的Eris，與「bb」到酒店慶祝生日，接連換上2套連身裙影靚相，大派福利！

東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利　水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】

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鄧凱文「戰鬥格」慶生

大一歲的Eris深明趁著青春留倩影的道理，身穿白色喱士吊帶低胸裙的她，躺在酒店床上與生日蛋糕合照，後來又換上藍色低胸短裙大擺Pose，甚為誘人。

Eris在帖文中表明感謝「bb」，不過一眾粉絲大可以放心，Eris所指的是為她拍照的女性朋友，她寫道：「love u bb always with me,(staycation) of the day 😝 I’m finally 24🥹🫶🏻👯‍♀️」。

同屆港姐冠軍莊子璇、姜依宁、邢慧敏等也有留言向Eris送上祝福。

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首拍旅遊節目「搏到盡」

Eris早前首次參與旅遊節目《大灣區美味好玩攻略》，她與「A0女神」郭柏妍一同到溫泉酒店，郭柏妍卻由頭包到落腳勁密實，搞到鄧凱文以為自己著錯泳衣，她說：「師姐，你話我哋一齊著泳衣上位嘅！」

郭柏妍笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」

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參選《香港小姐》

樣子甜美的Eris畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，她參選《2023香港小姐競選》，並在決賽第二輪被淘汰，成為15強之一。而她只在比賽中奪《瑰麗仙氣尋寶女神》一獎。

落選後的Eris簽約TVB加入《東張西望》，相較三甲港姐更加快有工作，再加上她相當「搏命」，似乎上位有望！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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