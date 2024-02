香港小姐｜「東張女神」鄧凱文戰鬥格慶生 　 Eris唔錫身上位有望【多圖】

▲ 港姐鄧凱文成新一代東張女神。

擁有豐滿上圍的鄧凱文(Eris)現年24歲,曾參選《2023香港小姐競選》,在選美中落選的她獲TVB「睇中」,現擔任《東張西望》外景主持,成為新一代「東張女神」。

2月18日生日的Eris,與「bb」到酒店慶祝生日,接連換上2套連身裙影靚相,大派福利!

東張西望X香港小姐丨鄧凱文首拍綜藝大派福利 水著晒身材搶郭柏妍風頭【多圖】

鄧凱文「戰鬥格」慶生

大一歲的Eris深明趁著青春留倩影的道理,身穿白色喱士吊帶低胸裙的她,躺在酒店床上與生日蛋糕合照,後來又換上藍色低胸短裙大擺Pose,甚為誘人。

Eris在帖文中表明感謝「bb」,不過一眾粉絲大可以放心,Eris所指的是為她拍照的女性朋友,她寫道:「love u bb always with me,(staycation) of the day 😝 I’m finally 24🥹🫶🏻👯‍♀️」。

同屆港姐冠軍莊子璇、姜依宁、邢慧敏等也有留言向Eris送上祝福。

首拍旅遊節目「搏到盡」

Eris早前首次參與旅遊節目《大灣區美味好玩攻略》,她與「A0女神」郭柏妍一同到溫泉酒店,郭柏妍卻由頭包到落腳勁密實,搞到鄧凱文以為自己著錯泳衣,她說:「師姐,你話我哋一齊著泳衣上位嘅!」

郭柏妍笑說:「上位有好多種方法嘛,你呢個其中一種,我嗰種就另外一種,你上位可能快啲,我嗰個就難講啲!」

參選《香港小姐》

樣子甜美的Eris畢業於英國諾定咸大學,樣貌及學歷條件不俗,她參選《2023香港小姐競選》,並在決賽第二輪被淘汰,成為15強之一。而她只在比賽中奪《瑰麗仙氣尋寶女神》一獎。

落選後的Eris簽約TVB加入《東張西望》,相較三甲港姐更加快有工作,再加上她相當「搏命」,似乎上位有望!

