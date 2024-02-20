【黎智英案】陳沛敏稱《蘋果》英文版為打國際線　黎智英曾希望彭斯訂閱以保護蘋果

▲ 陳沛敏稱《蘋果》英文版為打國際線，黎智英曾希望彭斯訂閱以保護蘋果。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（20日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供稱，《蘋果》其後引入英文版新聞，目的是吸引國際關注香港發生何事及「打國際線」，又指黎曾提及這樣可以保護《蘋果》，以及稱「如果有啲美國政治人物訂閱，咁就最好啦」。陳續指，黎曾希望美國前總統彭斯訂閱《蘋果》，以保護《蘋果》。

案件今踏入第29天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第8天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。陳先確認被告黎智英於2020年5月10日設立名為「English News」的WhatsApp 群組，陳供稱，黎或在5月10日前於飯盒會上提及設立《蘋果》英文版。

控方隨後引述群組訊息指，黎曾於群組指出專欄作家馮晞乾曾提議《蘋果》推出英譯新聞電子版。陳供稱，這個提議來自馮於《蘋果》專欄的文章，又指自己曾閱讀文章，但不記得題目，只記得文章曾提及當時英文主流媒體只有《南華早報》，故馮認為《蘋果》亦可以推出英文新聞內容，打破當時《南華早報》的壟斷。

控方展示題為「不撐蘋果的100萬人」，當中曾多次提及「國際文宣線」。陳供稱，「國際文宣線」是《蘋果》其後引入英文新聞的目的，以吸引國際關注香港發生何事。

控方再問及為何要以英文新聞吸引國際關注，陳供稱，黎於群組內曾指出這可以保護《蘋果》，以陳的認知，這是因為在國際上有很多《蘋果》英文版讀者的話，在《蘋果》被打壓時，國際社會都會支持《蘋果》。

控方又問及《蘋果》英文新聞的對象有否特定國家，陳供稱，當中包括美國，因為黎曾提及「如果有啲美國政治人物訂閱，咁就最好啦」。陳又指，黎亦似乎認為不需要在紙本上推出英文版，故最終《蘋果》的英文新聞均刊登於電子版上。

控方又展示前蘋果動新聞平台總監張志偉發送至群組的WhatsApp，當中張提及「我們最終目標是打國際線」，控方問及這是否英文版的最終目標。陳供稱，她理解黎是想做到這個效果。

控方另展示一段訊息，當中黎指示助手Mark Simon邀請美國前總統彭斯訂閱《蘋果》，控方問及黎希望藉彭斯訂閱《蘋果》，取得甚麼支持。陳供稱，她理解若彭斯是《蘋果》英文版讀者，《蘋果》亦取得好大知名度，陳亦同意這可以保護《蘋果》，如《蘋果》受港府打擊時，美國可以譴責打壓，又或是採取制裁行動。

聆訊今（20日）午續。

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記者：梁錦麟