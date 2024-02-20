黃偉文出席倫敦時裝騷發生小意外　Wyman：這張幾乎變遺照

▲ 著名填詞人黃偉文。

身在倫敦的黃偉文（Wyman）在今日（2月20日）於個人社交網貼上載出席BURBERRY 2024秋冬時裝展相片，但Wyman自揭昨晚（2月19日）發生小意外，更表示這張相片幾乎變遺照，Wyman寫道：

昨晚發生了點小意外，這張幾乎變了遺照。（但都唔想為大家帶來麻煩，堅持下去睇了場好好睇的 show )

現在回家休息和觀察，如果未來一兩天沒有暈眩和作嘔或者其他異樣⋯⋯會做更多善事和買彩票。😆

#之後仲識爬返起身等開場一邊頭痛一邊覆whatsapp同香港嗰邊傾歌詞點寫

#睇show時仲識同旁邊嘅人有講有笑

#而家仲識發ig

#希望係好兆頭

#更希望唔會嚇親現場嘅見到嘅朋友

#所以大家唔使擔心住

#如果唔係就真係死在天橋底

#啋啋啋

不過，Wyman沒有再進一步詳細寫出是甚麼事，網民紛紛留言問候送祝福。

【越洋專訪】巴黎男裝周專訪創作人黃偉文 Wyman：艱難日子藝術是避難所

▲ 黃偉文載出席時裝展的相片表示此相幾乎成遺照。

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