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回南天點樣乾衣先最好？比較不同室內乾衣法 一招慳位、慳錢、慳時間

特約 14:00 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

香港近日氣溫平均有顯著的上升，加上厄爾尼諾現象更令春季「回南天」提早來襲，家居又要面臨「濕到喊」的困擾，加上蝸居空間有限，清洗完的衣物只能在室內晾乾，此舉不但會令屋內濕氣上升，而且衣物久久未乾，亦會滋生霉菌、細菌及致敏原，出現陣陣「噏味」，甚至影響健康。那麼如何乾衣才是最好方法？以下為大家比較不同的室內乾衣方法，找出又快又慳位，兼經濟實用的精明之選！

香港天氣四季都會潮濕，突然來襲的「回南天」更令人叫苦連天。無論屋內或屋外都「濕到喊」，在這段期間晾衣物更是如臨大敵，想晾在窗外自然風乾？簡直是不可能的任務。若晾在室內，「濕𣲷𣲷」的衣物不但會加重家中濕氣，更會滋生霉菌、細菌及致敏原，有機會引發鼻敏感、哮喘、濕疹等過敏反應。坊間現時有不少室內乾衣方法，你又會如何選擇？

室內乾衣方法一︰電風扇

電風扇是每個家庭都必備的小家電，可用作加快衣物的乾燥速度，但只限在相對濕度正常或偏乾燥情況下才奏效，而在高濕度下效果會減半。而且衣服與風扇需保持約一米的距離，亦只能調校至弱風，否則風速太大可能會把衣物吹跌及吹至偏向一個方向, 疊在一起，更加難乾透。

優點︰方便，隨手可得，而省電。
缺點︰需預留晾衣空間，且乾衣時間長，未能殺菌。

室內乾衣方法二︰抽濕機

不少香港家庭會選擇用抽濕機來乾衣，坊間亦有不少型號的抽濕機設置「乾衣模式」，但需時較長，一般需要5-6小時才能完全乾透，且同樣需要長時間預留晾衣空間，若蝸居地方有限，便會阻礙家中活動空間。此外，抽濕機和風扇同樣不能殺滅在衣物上的細菌及塵蟎。

優點︰抽乾衣物同時能去除室內濕氣。
缺點︰乾衣時間長，用電量較高，且未能殺菌。

室內乾衣方法三﹕浴室寶

近年不少人在浴室加裝浴室寶，除了在冬天洗澡更舒適外，有人更會用來乾衣。然而，浴室環境細菌滿布，並非理想的乾衣空間，且一般需時3至6小時才可乾透衣物，用電量甚大，現時電費高昂，分分鐘造成額外家庭負擔。

優點︰抽乾衣物同時能確保洗澡時和暖舒適。
缺點︰浴室細菌多，且乾衣時間長，用電量大。

室內乾衣方法四︰電動乾衣機

乾衣機可謂最方便的室內乾衣方法，無須預留晾衣空間，洗完的衣物直接放入乾衣機即可乾衣。電動乾衣機分排氣式和冷凝式型號。傳統的排氣式乾衣機原理是將空氣抽入滾筒並加熱，從而吸收衣物濕氣，並將多餘的熱氣及濕氣排出室外，但一般需花逾數小時乾衣，且乾出來的衣物有可能仍帶未乾透的水氣，或是變硬的情況。而冷凝式電動乾衣機則可利用水箱儲水排水，無需加裝排氣喉，然而價格昂貴，且同樣耗電量大，並非每個家庭均能負擔得起。

優點︰方便，無須預留晾衣空間，能殺滅細菌及塵蟎。
缺點︰耗電量高，乾出來的衣物可能仍帶水氣或變硬，且價格較昂貴。

室內乾衣方法五﹕煤氣乾衣機

煤氣乾衣機以排氣式原理乾衣，內置智能衣物濕度感應，自動調校乾衣時間，乾出來的衣物柔軟舒適，只需45分鐘即可極速乾透4公斤衣物，更可20分鐘速乾1公斤衣物，最適合心急繁忙的香港人。此外，煤氣乾衣機所產生的溫度最高達80⁰C，能有效消滅家居細菌及塵蟎，連毛公仔及床單等難以乾透的物品均可一併徹底烘乾兼消毒，告別「晾到全屋都係衫」的光景，一步做到慳位、慳錢兼慳時間，性價比高。

TGC煤氣乾衣機只需45分鐘即可極速乾透4公斤衣物，一步做到慳位、慳錢兼省時。

優點﹕極速乾衣，最快20分鐘已可乾1公斤衣物，且能同時消毒殺菌，乾出來的衣物柔軟舒適，親民價格。
缺點﹕需安裝排氣喉。

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（特約）

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