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【京官訪港】夏寶龍與企業家代表交流逾三小時　籲堅定發展信心、用實際行動為港發展作新貢獻

政治 23:20 2024/02/23

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夏寶龍與20多位企業家代表座談。（港澳辦網站圖片）

港澳辦主任夏寶龍此行重點之一是考察本港經濟發展。繼昨日設「財金專場」，聽取港府財金官員匯報港府財政，亦就本港金融情況、創科發展等進行交流。今日下午則與20多位企業家代表會面、交流長達三個多小時，包括聽取企業家對香港經濟發展的意見建議。

夏寶龍表示，實現香港由治及興需要社會各界團結一致謀發展。強調中央長期堅持「一國兩制」方針，高度重視發揮香港的獨特地位和優勢，将一如既往全力支持香港發展。夏寶龍希望大家堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。

夏寶龍與企業家代表交流。（港澳辦圖片）

據了解，和早上會見立法會議員一樣，亦有簡單提及《基本法》23條立法。

獲邀出席的商界代表，包括：新地主席兼董事總經理郭炳聯、恒地主席李家傑、富衛集團主席李澤楷、瑞安房地產主席羅康瑞、合和實業主席胡應湘、怡和控股副行政總裁彭耀佳、信德集團董事總經理何超瓊、中總會長蔡冠深、蘭桂坊集團主席盛智文、溢達集團主席楊敏德、馮氏集團主席馮國經等。

李家超、財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺和發展局局長甯漢豪出席座談。

至於與議員的交流，消息指，夏寶龍未即場回應議員就不同議題的意見，僅強調國家一直支持香港，但未提及具體支持措施，亦重申國家安全很重要，有了安全才可聚焦經濟，呼籲議員團結支持特首李家超和港府。

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記者：林曉君

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