【京官訪港】夏寶龍與商界代表交流逾三小時　哪些人獲邀出席？

▲ 夏寶龍繼續考察行程。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍此行重點之一是考察本港經濟發展。繼昨日設「財金專場」，聽取港府財金官員匯報港府財政，亦就本港金融情況、創科發展等進行交流。今日下午則與商界代表會面長達三個多小時。

據了解，會上夏寶龍亦有表示對香港未來充滿信心，強調中央貫徹落實一國兩制方針不會變。和早上會見立法會議員一樣，亦有簡單提及《基本法》23條立法。

獲邀出席的商界代表，包括：新地主席兼董事總經理郭炳聯、恒地主席李家傑、富衛集團主席李澤楷、瑞安房地產主席羅康瑞、合和實業主席胡應湘、怡和控股副行政總裁彭耀佳、信德集團董事總經理何超瓊、中總會長蔡冠深、蘭桂坊集團主席盛智文、溢達集團主席楊敏德、馮氏集團主席馮國經等。

至於與議員的會面，消息指，夏寶龍未即場回應議員就不同議題的意見，僅強調國家一直支持香港，但未提及具體支持措施，亦重申國家安全很重要，有了安全才可聚焦經濟，呼籲議員團結支持特首李家超和港府。

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記者：林曉君