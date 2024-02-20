學琴奇遇︱斥琴行老師衣著性感憂6歲仔變早熟　家長列3大暴露造型：個個戰鬥格

▲ 琴行老師衣著性感，家長憂心兒子會早熟。

【興趣班/彈琴/學琴/老師】不少名校收生都要求小朋友懂得樂器，學琴差不多是每個家長的首選。而在琴行學琴，學費相對上門便宜，不過最近就有家長在網上平台投訴，早前讓6歲兒子到琴行學琴，但職員及老師都衣著性感，更狠批「個個戰鬥格」，擔心小朋友會因此變得早熟，帖文一出即惹起網民激烈回應。

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近日有家長向facebook群組「琴行大踢爆」投稿，指自己6歲兒子在一間琴行學鋼琴，發現琴行職員及老師的衣著非常性感，短裙、貼身小背心低胸裝、著白色上衣，但著深色內衣，令到黑色的內衣若隱若現，該名家長形容「個個戰鬥格」，但已經交了半年學費，所以只好學完今個月後，再轉去另一間琴行。

帖文一出，引起網民極大迴響，有港男要求對方公開地址，「爸爸表示想學琴」，更指「這問題要正視，請問地址在哪？」不過都有網民認為，身為老師衣著不應性感，有網民就質疑「6歲會有幾早熟？一夜雄風咩！」有網民卻指衣著並不影響教學質素，而且覺得樓主言語太冇禮貌，認為應該學懂尊重。

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責任編輯：王明芳