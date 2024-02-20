校長專欄︱書本標準答案不應是局限 學生參加年宵市場體驗營商

▲ 中三至中五學生到維園年宵擺攤售賣賀年飾物。

創意，究竟在教育中是怎樣的一回事呢？

猶記得某一天的午息，剛好我經過操場，看見一位同學坐在操場的角落，皺起眉頭，手中捧著一本簿。我好奇地走到她身旁，想一探她皺眉的緣由，原來她正苦惱如何把筆記簿上的「標準答案」像螞蟻搬家搬到腦子裏。這位小女孩的困惑讓我想起一則舊聞。

在二次大戰時，美國軍方曾委託一位心理學家研發一套心理測驗，希望用以挑選優秀的人員擔任戰機機師。通過這套測驗的戰機機師，訓練時表現十分亮眼；可是，一派上戰場，三兩下就被擊落。心理學家在檢討問題時，隨機挑選幾位戰機機師，考問他們當處於戰爭的某些情境時，他們會如何應對。

第一位戰機機師完全按照作戰手冊的標準答案回答。然後進來第二位戰機機師，同樣一道問題，卻有不一樣的答案。他深明戰場上千鈞一髮，處境萬千，不能只根據作戰手冊上的標準答案就能成事，要時刻判斷當下形勢，隨機應變，靈活運用不同方法來解決問題，而方法愈多，戰勝的機率就愈高；若然只靠背書，則只會戰死沙場。這則舊聞甚具啟發，原來每個人都有惰性，碰到問題，大多數人只想有個標準答案，這樣就不用花腦筋去想了。但試想想，當同學踏出校園後，面對各種紛繁的挑戰，又怎會處處有「標準答案」呢？

書本上、課堂裏，或許會有標準答案，但它不應該是一種囿限，問題的關鍵在於我們能否「活用」。由此，我想到臨近新春一班到維園年宵擺攤售賣賀年飾物的中三至中五學生。當中一位同學跟我分享，他從這次經營年宵體會最深的是從課堂上所學跟親身營商始終不同；在年宵那幾天，他要經常考慮天氣、人流、競爭對手、存貨量等實際情況而不斷調整策略，絕不能一成不變，還要跟伙伴分工、保持溝通，更要跟顧客多交流，了解他們的想法。我想，這位同學在不知不覺中在活用他的知識，發揮小創意了。

這次年宵攤位讓同學體會到課堂所學的只是實踐的開端，知識終究要靈活運用，而更重要的是不能自滿，要常常保持謙卑。年宵過後，但願他們能夠一起分享辛勤後的成果。

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