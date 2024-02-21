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退休催老？︱六旬父退休後性情大變　常與家人口角現6大徵狀　女兒呻家無寧日疑患一病

都市病 10:20 2024/02/21

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生老病死是人生必經階段，不論是病患或照顧者，都需要學會包容和接受。一名港女近半年發現父親自退休後，出現疑似腦退化症的症狀，突變的性格和生活習慣，慢慢影響家庭關係，導致家無寧日。面對父母常為日常小事爭吵，女兒對於未來要照顧父親感到迷惘和無力，表示:「幻想到將來會咁樣就好想喊」，遂向網民求助。

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疫情退休是導火線

該名港女日前（16日）於網上討論區「Dcard」以「老竇疑似開始有老人癡呆」向網民求助，指60多歲的父親一向開朗健談，「好多朋友，又咩都識少少咁」，只是性格比較大男人，但家庭關係不俗。直到疫情爆發，父親不幸在疫情初期失業，故順水推舟退休。但自從父親退休後，經常待在家裡無所事事，亦不會幫忙分擔家務，家庭關係每況愈下，

「自從佢退咗休之後就成日喺屋企無所事事，就算喺屋企都好又唔幫我阿媽做家務，所以近呢幾年嘅家庭關係好差，幾乎每日都同阿媽嘈交。」

現6徵狀疑患腦退化症

近半年開始，女事主發現父親身體開始出現異狀，「呢半年佢開始出現疑似老人痴呆嘅症狀」。她指，父親脾氣變得暴躁和固執、記性差、喜歡囤物，甚至偷錢。自理亦相繼出現問題，如多月不願洗澡，直到身體傳出惡臭等，故懷疑父親患上腦退化症。

1. 不斷重複同一句說話十幾廿次

2. 變得好硬頸，15分鐘前提咗佢嘅嘢，佢可以即刻唔記得，又例如佢會將個電視較到勁大聲，幫佢較細聲啲佢轉過頭又較返大聲

3. 脾氣好暴躁，例如我阿媽只係問吓或者提吓佢嘢，佢第一句就講：死咗佢算啦你

4. 一、兩個月唔沖涼，話自己冇乜出汗所以唔洗沖涼，連底衫褲都可以唔換……臭到我要閉氣先行得出廳

5. 成日喺街執啲來歷不明嘅嘢返屋企，如揮春、衫褲，我會知係因為佢啲揮春係寫坐初X啟市

6. 拎晒啲退休金買埋晒啲垃圾保險，又成日買啲唔等使嘅嘢返屋企，如珠鏈、古代硬幣，買到成箱都係，冇錢就問我屋企人借，但係借完又係繼續買呢啲嘢，甚至佢會趁我屋企人瞓覺嘅時候偷佢（屋企人）銀包嘅錢」

女事主指自從父親退休後家無寧日，「日日喺屋企聽阿爸阿媽嘈交真係好攰」。最近情況變本加厲，故考慮帶父親求醫檢查，但「佢實在好硬頸，絕對會話自己冇病」。女事主感無助，遂網上發文向網民求助。

網民同情遭遇 建議及早就醫

帖文下有不少網民留言安慰和支持女事主，指女事主父親的情況是典型腦退化症的症狀，建議他及早求醫。亦有網民以過來人身份建議女事主可以帶父親到長者中心參加活動，可以「擴闊下佢社交圈子，唔使成日喺屋企咁悶」，中心職員亦可以幫忙留意父親的情況，一步步協助他接受自己患病。女事主其後回覆網民留言，感激網民出手相助，表示會盡力勸父親接受治療，但坦言：

「阿媽年紀都唔細，我同其他屋企人又要返工返學未必成日喺屋企，諗起我阿媽未來可能要照顧佢就覺得好辛苦」。

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拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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