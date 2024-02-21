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濫用藥物｜為速成增肌服1藥物　健身男1年後患「男性女乳症」　崩潰花萬元切除乳房

都市病 08:00 2024/02/21

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為速成增肌服1藥物，健身男1年後患「男性女乳症」，崩潰花萬元切除乳房。

不少人為了追求健美的身材而選擇健身，但馬來西亞一名31歲男子早前為了迅速增肌，7年前開始接受類固醇注射，1年後竟長出如女性的乳房，患上「男性女乳症」，他最終只能花上萬元將乳房組織切除。

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為迅速增肌　使用類固醇

綜合外媒報道，31歲的男子莫哈末沙希魯在最初健身的3年間，只透過控制飲食和堅持鍛煉來健身，更一度抗拒透過攝取類固醇來幫助增肌。但當他看著其他健身愛好者通過使用類固醇增肌，甚至去參加健美先生比賽時，他開始覺得自己落後於人。

為了可以迅速獲得「爆肌」身材，他2017年末開始接受類固醇注射，並且如願在短時間内達到增肌效果。不過，他1年後開始發覺乳房出現變化，某天晚上準備睡覺時，突然感到乳頭疼痛，此後又發現乳頭形狀出現改變，於是前往醫院求醫。

經醫生檢查後，確診沙希魯患上「男性女乳症」，於是他決定花費12,000令吉（約19,587港元）進行手術，切除乳房内的多餘組織。最終手術順利，他也花了2周的時間讓傷口復原，並且1個月内不能健身。

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馬來西亞伊斯蘭理科大學（USIM）醫藥與衛生科學副教授拉茲尼萬指出，國外研究發現，男性女乳症其中一個徵兆是乳頭形狀，看起來特別突出，尤其是攝取類固醇的患者尤為明顯。他建議病患將乳房增生的組織切除，並服用藥物以穩定體內荷爾蒙釋放，

「及早發現和治療十分關鍵，因為這些症狀有可能是其他病症引起，也會導致男性喪失自信心。」

３類食物須慎吃

男性女乳症也名為男性乳房發育症，其實是一種因女性賀爾蒙相對男性賀爾蒙偏高使乳腺增生的症狀，使男士胸部隆起，或多或少造成困擾。本港兒科醫生何希艷曾分析指，男性乳房發育異常主要受兩種因素影響：

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何醫生續指，事實上現今畜牧業為了令豬隻、雞等快速成長，很多都使用了激素和抗生素；這些藥物在肉類內殘留，多吃一定有害。雖有專家指雞是無需用激素去催促生長，但即使雞肉內沒激素，也不能過量吃肉，因攝入超量飲食熱量太高，亦會令孩子肥胖和性早熟。

約3-4成男性曾出現乳房發育問題

在治療方面，本港外科專科醫生陳梓欣曾接受訪問指出，由於這症是與男性賀爾蒙變少失衡有關，醫生多先會處方抗女性賀爾蒙藥物，多數於3個月後會見效果。如不奏效可考慮其他方法，如抽脂或以手術切除增生乳腺及下垂的乳房皮膚。當事人手術癒後部位或出現積水，或需戴上束胸衣一星期來減少積水。

目前未有本港男性乳房發育症患者相關數字，參考外國數據，約三、四成男性曾出現男性乳房發育症問題，大部分屬暫時性，隨賀爾蒙回復正常便消失，需要到醫生介入處理佔少數，僅5%-10%。

男性乳房發育症除外觀外，還會為當事人帶來心理上的困擾，小朋友及年輕人覺得自己身體與其他人不同，又被人取笑，難免會有心理壓力。

「若是因病症引起，患者多能從容接受，不過說到需脫掉上衣去游泳，他們大多會盡量避免，也會穿上鬆身衣服減少隆起的乳房顯現。」

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