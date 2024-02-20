【23條立法】反駁「香港監察」等組織聯署聲明　鄧炳強：我不怕你們制裁　我本身都被人制裁

▲ 律政司副司長張國鈞(左)和保安局局長鄧炳強(右)到工人俱樂部講解23條立法。(資料圖片)

特區政府就《基本法》第23條立法進行公眾諮詢，對於「香港監察」等80個組織的聯署有關《基本法》23條立法聲明，要求制裁處理23條的官員，鄧炳強，指，有關法例全世界都有，「點解美國英國就可以，香港就不可以，要制裁處理的官員」，強調「我不怕你們制裁，我本身都被人制裁中，但我想告訴你們，你越制裁我們，就顯得我們做的事正確，你們就用黑社會方式去恫嚇我們。」

工聯會今日（20日）再次舉辦諮詢會，並邀請律政司副司長張國鈞，保安局局長鄧炳強到工人俱樂部向工會理幹事、地區社幹、工會會員和義工們講解23條立法工作。鄧炳強會後以「應變反駁隊」隊長見記者，反駁「香港監察」等80個組織的聯署聲明，批評「香港監察」背景，自從「黑暴」開始，不斷要求制裁中央政府和特區官員，贊助人包括反華政客如彭定康，顧問包括逃犯許智峯，而80幾個組織大部份是反中亂港組織，很多收了美國國家民主基金的錢。

鄧炳強批評，聯署聲明中，有很多抹黑和無中生有，聲明指，煽動意圖罪會形事化和平批評政府意見，他反駁指「這是錯誤的」，煽動意圖罪只會針對挑撥行為，基於事實的正當批評是不會違法。

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責任編輯：區綽彥