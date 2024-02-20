鴨仔也移民丨張紋嘉首次單拖為動畫獻聲　Crystal：想起如何有勇氣跳出框框

▲ Crystal在《鴨仔也移民》聲演鴨媽媽彭美。

賀歲動畫片《鴨仔也移民》（Migration）票房累收超過7百萬元，日前為《鴨仔也移民》內鴨媽媽彭美一角做粵語配音的張紋嘉（Crystal）為電影謝票，現場與現場觀眾及fans玩小遊戲送禮物。

今次第一次為動畫主要角色配音的Crystal表示：「今次雖然第三次配動畫，但之前都係組合年代嘅事，都係配角，做其中一個主要角色今次都係第一次！最難忘係第一幕，究竟係一個點樣性格、用乜嘢聲音去演繹，頭嗰幾幕就係好緊要。」

她續指：「所以第一幕我記得自己都好緊張同搵咗好耐先大概知道應該可以點樣演繹比較好。而家聽返都覺得自己後面越配越輕鬆，捉到個節奏，我都覺得好開心。」

▲ 張紋嘉現身戲院為《鴨仔也移民》謝票。

Crystal直言，《鴨仔也移民》除小朋友，大朋友都適合睇，說：「真係一家大細都可以入場睇！」

然後她再指：「笑點唔會淨係小朋友識得笑，大朋友都會覺得好有趣同幽默，而鴨仔爸爸由好怕事都變成一個好勇敢又愛冒險嘅爸爸，令我諗起日常生活，如何有勇氣去跳出框框！可能大家現實生活好難，但係睇完之後可能你會得到一啲勇氣去做你想做嘅事，去你想去嘅地方。」

▲ 張紋嘉為《鴨仔也移民》謝票。

現場有不少一家大細一同入場支持，Crystal 更和小朋友玩小遊，一齊扮戲中主角的可愛表情合影。

她說：「啲小朋友真係好得意！亦好多謝特登嚟支持嘅fans！自從上年做多咗一啲個人劇場和演出，大家見面嘅機會都多咗！我嚟緊會有多啲舞台同個人演出，同埋都會出新歌，多啲機會同大家見面！」

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