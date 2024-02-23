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胃病困擾︱港女胃痛逾10年痛不欲生　1情況下無藥自癒被勸：去看精神科

都市病 17:16 2024/02/23

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熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

經常胃痛實在令人困擾！一名港女網民日前苦呻，自己已受胃病困擾10幾年，嚴重影響工作和日常生活，崩潰稱「真係好想割咗佢」。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】旅行、聚會飲酒恐誘哮喘發作？醫生拆解過敏因素+警號

事主在網上討論區「連登」發帖，表示自己有胃病問題已持續十幾年，從中學開始已經常會胃痛，一度以為自己患胃癌；直至大學時期，嚴重胃痛更令她不敢上學，考試前後痛不欲生；畢業後開始上班，但一有壓力就會胃脹疼痛，「次次都要啪胃藥」，無法專心工作。

胃痛的問題還影響到事主的日常交友，令她不敢結識異性，「次次人約我去遠D，都驚唔知會點…… 情人節一條友放完工去醫院排隊睇醫生」。

而奇怪的是，事主指自己去旅行時亂吃、飲酒，胃卻相安無事；惟回港後胃病又會出現。「放假冇事、去旅行冇事，返工第一日準時痛。（醫院）照完又冇嘢，一昧話我壓力大」，亦排除是「幽門螺旋菌」導致。多年來求醫無方，令事主極度無奈：「我要正常生活呀！」。

網友勸求診精神科

事主的帖文引起一衆網民討論，有人猜測事主可能有日常生活壞習慣，令胃病長久不癒；但亦有不少人認為事主的胃痛是源於「精神壓力」，勸她轉換工作或生活環境、求診精神科，或會有幫助：

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紓緩胃痛穴位

註冊中醫師蕭詠賢曾分享一名胃病患者，因工作壓力大演變成慢性胃炎的個案，幸求診治療後解決病痛。她藉此教大家按摩紓緩胃痛穴位：

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8種天然養胃食材

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5款舒壓食物

香港營養師學會認可營養師黎欣琦（SaSa）接受訪問時，建議可進食以下5款舒壓食物：

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