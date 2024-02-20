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快閃紅心｜旅遊業界結合巨型紅心與地道文化　辦「快閃追心團」發掘城市魅力

休閒消費 15:59 2024/02/20

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「快閃追心團」由昨天起一連五天舉辦！

由香港設計中心策展及呈獻、文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助的「Chubby Hearts Hong Kong」於2月14日至24日舉行，由國際著名設計師Anya Hindmarch構思的巨型紅心，分別在中環皇后像廣場及本港多處上空飄浮，傳遞愛與創意驚喜。項目揭幕僅三天便已錄得逾20萬參觀人次，遠超主辦機構當初預期的10萬人次，其中遊客比例更佔兩成以上。

本地文化企業「活現香港」(Walk in Hong Kong) 亦把握「Chubby Hearts Hong Kong」帶來的機遇，由2月19日至23日，一連五天推出「快閃追心團」，邀請不同界別的嘉賓參與，分別從速畫、攝影、電影、社區及建築角度，與參加者一同探索城市的互動，把文藝活動與地道文化互相結合，並透過深度交流，以嶄新視覺發掘城市魅力。

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「快閃追心團」每日只辦一團，全程約1.5小時，費用全免。因應Chubby Hearts主辦方每日清晨才揭曉心心「快閃」地點，「活現香港」亦於同日上午9時30分在其社交平台揭曉當日行程，會分別有速畫、攝影、電影、社區及建築等主題及嘉賓分享。

配合巨型紅心於今日「快閃」深水埗桂林街，「快閃追心團」首團特別邀得城市寫生團隊「畫下嘢」擔任嘉賓，與20名參加者由深水埗福華街出發，沿途介紹區內特色建築與地道特色，行程以桂林街作結。「畫下嘢」及眾參加者亦以飄浮於桂林街的巨型紅心作為背景，以城市速畫(Urban Sketching)紀錄深水埗的獨特景觀與風貌。

一連五日「快閃追心團」每日會有來自不同界別的特邀嘉賓參與，從不同角度探視香港的地區文化與特色。「活現香港」創辦人陳智遠表示：「大型活動能夠為旅客甚至本地市民帶來嶄新的體驗，我們期望透過舉辦特色快閃團，將文藝活動和地道文化互相結合，創造獨特及有趣的城市旅遊體驗，令參加者能夠更進一步感受到社區的文化氛圍與內涵。」

畫下嘢」成員張兆文(Alan)表示：「團隊定期在不同城市角落舉行城市素描活動，這次利用水筆、原子筆等工具快速描繪城市景觀。我們很高興與『活現香港』合作，讓更多參加者有機會以新視覺觀察、發掘城市魅力。」

其中一位參加者Rita稱，今次是她首次參與此類快閃體驗活動，認為紅心在社區出現，加上活動有速畫元素，感覺相當特別，認為是一種文化共融體驗。另一參加者、從事活動策劃的Hoey表示，本身喜愛繪畫，也較少到訪深水埗，覺得快閃團有一種「期間限定」的感覺，而行程中包含速寫部分，讓她可以嶄新方式體驗城市文化及探索深水埗的特色。

最新影片推介：

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活現香港「快閃追心團」詳情:

2月19日：畫下嘢 (城市寫生團隊)
2月20日：陳傑 (《香港知埞》作者)
2月21日：黃浩然 (《緣路山旮旯》導演)
2月22日：黎雋維 (建築歷史學者)
2月23日：林曉敏 (香港遺美版主)

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責任編輯：李惠儀

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