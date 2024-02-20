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狀王之王丨姚子羚爆Seed發力打飛對手　王浩信甘拜下風：你好勁喎

娛樂 15:58 2024/02/20

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《狀王之王》

TVB劇《狀王之王》在昨晚（2月19日）劇情講到阿九（金剛飾）向小鳳（王子涵飾）表白成功，惟兩人確立關係後，小鳳卻遭逢不幸，外出買夜宵期間慘遭迷暈兼被強暴，眼見心愛的女人慘遭辣手摧花，阿九失控爆喊。

另一邊廂，宋世傑（王浩信飾）獲邀出任英國使節阿德里安（迪瑪飾）名譽侵損案訟師，小鳳憑着紋身認出該名英國使節正是強暴她的男子。

由於案件牽涉到國家層面，世傑有感接不接相關官司均是死路一條，陷入兩難的他最終決定休了玲瓏（姚子羚飾），並接受使節委託。

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《狀王之王》

姚子羚騷喊功

昨晚《狀王之王》其中一幕講到玲瓏獲悉強暴小鳳的真兇是英國使節時，即時激動爆喊說：「我要殺咗佢！」知道事關重大的世傑即跳出來勸她冷靜，怎料情緒失控的玲瓏狠狠地將他推向門。

之後，喝醉的世傑對著玲瓏大拋狠話兼嚷著要離婚：「我上一世唔知做錯啲咩，要娶着個咁蠢嘅老婆，我頂唔順喇，唔想再頂！」玲瓏聽罷先是忍淚怒摑宋世傑，之後再嚎啕大哭，大晒層次式喊功，演出相當搶戲。

《狀王之王》

林子聰預告將大派洋蔥

另外，王浩信、姚子羚、陳楨怡和林子聰接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》主持王鎮泉訪問，身為導演的子聰透露劇情去到最後一周將越來越多洋蔥。

談到子羚情緒失控場口，浩信爆料指子羚差啲撞爛佈景：「嗰場戲我叫子羚盡情嚟啦，因為我都做開Gym，諗住頂得住啦，點知佢一火起上嚟將我成個人推向道門，我都嚇咗一嚇，當刻佢嘅情緒好高漲，冇理由嗌Cut㗎嘛，拍完之後我話：『你好勁喎，我後面道門差啲畀你拆咗！』」

《狀王之王》

此外，再提到世傑休妻場口，子羚一氣呵成爆喊戲十分搶焦，原來子聰導演為了達到最佳效果，刻意安排一鏡到底拍攝手法。

子羚坦言，該場戲難度很高：「最大難度係喺間屋入面唔可以喊，但一出咗道門就要爆喊，好開心可以畀我一Shot落做到呢件事，唔會斷咗嗰刻嘅情緒，因為谷住谷住好辛苦，反而爆咗出嚟係最正！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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