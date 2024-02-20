【蔡天鳳案】前家姑涉妨礙司法公正區院提訊　還押4.11再訊待索取法律意見

▲ 區域法院。（資料圖片）

28歲名媛蔡天鳳涉遭前夫鄺港智一家殺害案，死者前家姑李瑞香涉催促兒子鄺港智離開即將被調查的地點，被控1項妨礙司法公正罪，案件今（20日）於區域法院首次提訊。辯方申請押後以向被告提供法律意見，以及向警方確定沒有進一步文件。法官將案押後至4月11日再訊，辯方沒有保釋申請，被告繼續還押。

被告李瑞香（63歲）報稱退休人士，被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指，被告於2023年2月22日至23日期間在香港，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後可能引起的法律程序，即催促鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料或提供虛假或誤導的資料。

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記者：陳曉欣