備孕攻略︱宮寒恐影響懷孕自測8大症狀　中醫推介暖宮食物調理體質

▲ 陳俞霏醫師總結8大宮寒症狀，推介暖宮食物調理體質。

所謂「望子成龍」，很多父母都希望生個龍B。不過現代女性普遍都有「宮寒」問題，除了可導致經痛，更恐怕影響懷孕機率，因此備孕先要養好子宮。港恩中醫診所陳俞霏醫師總結8個常見宮寒症狀，並分享暖宮貼士，推介多款食物，供各位女士參考。

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自測8大常見宮寒症狀

陳醫師指出，中醫理論認為，婦女陽氣不足，無法溫煦子宮，使得寒氣聚集，因而導致「宮寒」。以下為常見臨床症狀：

經痛

腹脹

經常感到腹部寒冷

經血的血塊多或呈暗瘀色

月經紊亂

容易怕凍、四肢感到寒冷

大便稀爛

容易疲勞、腰酸背痛

嗜凍飲生冷食物傷子宮

陳醫師表示，現今很多女性年輕時經常凍飲不離手、吃太多生冷、寒涼食物，例如雪糕、沙律、刺身等；盛夏期間，穿著清涼，露背裝、短褲、短裙、低腰褲，使身體大部分暴露在外，若加上長時間處於低溫空調環境，拒驕陽於千里之外的話，便會讓宮體承受著低溫寒冷的折磨，一步步地踏入宮寒的危機。

宜吃補氣暖身食物

中醫認為肝腎氣足，子宮溫暖，體內氣血通暢，月經才會規律，而不會出現痛經的狀況。平時在護理方面，可用溫熱的食材去調整自己的不足。

一般來說，中醫將中藥與食物分為寒、涼、平、溫、熱性五種特性。子宮寒冷的女性可以多吃點溫性與熱性食物溫暖子宮，令氣血暢通，保持子宮溫暖，防止宮寒，如羊肉、紅糖、桂圓、生薑等補氣暖身的食物；平性的食物也適宜；寒性、涼性食物就少吃為宜。

若屬寒熱夾雜體質的女性，建議可吃點平性的食物，避免補過頭上火；熱性食物若吃多，有可能會出現咽痛、長痘痘等上火症狀。

調理宮寒小貼士

遠離生冷及寒性食物

溫熱水浸腳

多做運動

保持腹部溫暖

陳醫師強調，女性平日的飲食及生活習慣不健康，有機會造成宮寒問題，可帶來多種症狀，甚至影響懷孕，提醒切勿輕視。

內容獲「港恩中醫」授權轉載。

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責任編輯：王明芳